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В Минске изменится маршрут автобуса №100

24 марта 2021 14:27
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Новости Беларуси. Схема движения автобуса № 100 изменится в воскресенье, 28 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске изменится маршрут автобуса №100-1

В направлении остановки «Старый аэропорт» движение будет организовано по улице Чкалова с поворотом на Аэродромную. А вот в обратном направлении автобусы будут ездить по Аэродромной, Брилевской и Чкалова и далее по маршруту.

Изменения связаны с реконструкцией улицы Аэродромной и запретом движения общественного транспорта на разворотном кольце.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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