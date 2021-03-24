В Минске изменится маршрут автобуса №100

Новости Беларуси. Схема движения автобуса № 100 изменится в воскресенье, 28 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В направлении остановки «Старый аэропорт» движение будет организовано по улице Чкалова с поворотом на Аэродромную. А вот в обратном направлении автобусы будут ездить по Аэродромной, Брилевской и Чкалова и далее по маршруту.

Изменения связаны с реконструкцией улицы Аэродромной и запретом движения общественного транспорта на разворотном кольце.