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В Минске на весенних каникулах откроется более 250 школьных лагерей

24 марта 2021 14:28
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Новости Беларуси. На весенних каникулах в Минске откроется более 250 школьных лагерей с дневным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на весенних каникулах откроется более 250 школьных лагерей-1

Они будут работать всю следующую неделю, с 29 марта, непосредственно в учреждениях общего среднего и дополнительного образования. Планируются, что в них отдохнут около 10 тысяч школьников.

В Минске на весенних каникулах откроется более 250 школьных лагерей-4

Разработана интересная развлекательная и познавательная программа. Часть денег путевки компенсирует государство. Родителям нужно будет доплатить от 5 до 11 рублей.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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