В Минске на весенних каникулах откроется более 250 школьных лагерей

Новости Беларуси. На весенних каникулах в Минске откроется более 250 школьных лагерей с дневным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На весенних каникулах в Минске откроется более 250 школьных лагерей с дневным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они будут работать всю следующую неделю, с 29 марта, непосредственно в учреждениях общего среднего и дополнительного образования. Планируются, что в них отдохнут около 10 тысяч школьников.
Разработана интересная развлекательная и познавательная программа. Часть денег путевки компенсирует государство. Родителям нужно будет доплатить от 5 до 11 рублей.