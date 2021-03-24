Александр Барсуков на личном приёме граждан: бывает, вопрос не решается более 10 лет. Мы внимательно очень к этому отнесёмся

Новости Беларуси. Личный прием граждан 24 марта проводит помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение длится с самого утра. В числе обратившихся сегодня несколько десятков человек. Выслушают каждого.

На прием к помощнику Президента минчане пришли с вопросами, которые трудно разрешить самостоятельно. Интересуют и темы организации работы медучреждений в сложившейся эпидобстановке, и наведение порядка в рамках месяца по благоустройству. Чаще всего звучат вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Вот вы были тому свидетель: когда вопрос не решается более 10 лет, с 1990 года... Вопрос очень затянут. И по этому вопросу нужен ряд экспертиз, ряд заключений должен быть, понимаете? Вопрос очень серьезный. Это не один человек.

Поэтому мы внимательно очень к этому отнесемся, назначим соответствующие экспертизы, запросы соответствующие получим. Я думаю, что мы еще снова с этим уважаемым гражданином встретимся. Где-то недели через две, когда у нас будут все материалы.