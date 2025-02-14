Гигин о жителях Мариуполя: люди стремятся к миру, они хотят налаживать мир

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот здесь не первый раз мы уже приезжаем. Видели там разрушенный Мариуполь и возрожденный Мариуполь. Мы сейчас были и в Мелитополе, в Донецке, в Луганске. Все равно приходит мир, жизнь, развитие, экономика, какие-то вот такие процессы. Вы вот это увидели, почувствовали?

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Давайте прямо скажу. Мы сюда ехали даже (мы находимся уже приближенной к фронту), но когда мы подъезжали, сюда идет автобус мирный, выходят люди, работают магазины, делают покупки. То есть люди стремятся к миру, люди хотят налаживать мир. Даже разговаривая с бойцами, у них мысли где? Дома, со своей семьей. Они думают о том, что будут делать после победы, как обустраивать мирную жизнь. Уже вот это очень важный момент. Когда мы разговариваем с местными властями, они думают о севе. Они спрашивают нас о нашей сельхозтехнике. Мы с вами находимся в расположении боевой части сейчас. Но даже и здесь они ведь борются за мир. И поэтому очень важно вот эти, даже первые ростки здесь мира, на этих территориях всячески поддерживать, помогать людям.