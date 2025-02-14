Лущ: сегодня задача – продолжать укреплять наше единство

Григорий Азаренок, СТВ:

Очередная поездка: Донбасс–Запорожье–Луганщина. Какие цели, средства, задачи?

Сергей Лущ, общественный деятель:

Это продолжение нашей, наверное, работы важной. О том, чтобы рассказать правду, как меняется жизнь. Несмотря на то, что еще не затихают боевые действия. Сами мы сегодня сейчас с вами едем недалеко от линии боевого столкновения. Задача – это дальше продолжать укреплять наше единство. Рассказывать о том, что правде, которая сегодня здесь. Выстраивать дальше гуманитарные, культурные связи. Выстраивать и продолжать нашу мирную жизнь, потому что любая война закончится нашей победой в первую очередь. И для нас важно ковать вот этот мир, общаться с бойцами, общаться с нашими единомышленниками, можно сказать, нашими большими дорогими друзьями. в новых регионах. И чтобы больше таких коммуникаций, больше контактов было с белорусской стороной. Чтобы это рождало совершенно новые, интересные проекты, инициативы для нашего общего будущего.