Газификацию районов и модернизацию электросетей страны обсудили в Минске

Стоит отметить, что в Беларуси в целом стоит задача постоянно повышать уровень и качество жизни людей. В том числе за счет обеспечения населения природным газом и электроэнергией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту тему обсудили в Палате представителей. Как рассказали депутаты, к данной работе они подходят комплексно. И это дает свои результаты. По уровню газификации наша страна занимает лидирующие позиции. Ежегодно от 40 до 70 населенных пунктов получают природный газ. Растут и объемы потребления электроэнергии. При этом сегодня республика полностью закрывает свои потребности. Энергетическую безопасность обеспечивает БелАЭС. Проект в Островце позволил снизить зависимость от природного газа и отказаться от импорта электрической энергии. Сейчас станция работает в полную силу, а с момента запуска страна получила почти 40 миллиардов киловатт-часов.

Общая мощность нашей энергосистемы составляет более 13 тысяч мегаватт. Сегодня мы выходим на новый уровень использования электричества для отопления и горячего водоснабжения. И чтобы обеспечить всех граждан электричеством по приемлемым тарифам, необходимо модернизировать инфраструктуру. Пока в сельской местности электросети имеют ограниченный резерв пропускной способности.