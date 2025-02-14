Газификацию районов и модернизацию электросетей страны обсудили в Минске

Стоит отметить, что в Беларуси в целом стоит задача постоянно повышать уровень и качество жизни людей. В том числе за счет обеспечения населения природным газом и электроэнергией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоит отметить, что в Беларуси в целом стоит задача постоянно повышать уровень и качество жизни людей. В том числе за счет обеспечения населения природным газом и электроэнергией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту тему обсудили в Палате представителей. Как рассказали депутаты, к данной работе они подходят комплексно. И это дает свои результаты. По уровню газификации наша страна занимает лидирующие позиции. Ежегодно от 40 до 70 населенных пунктов получают природный газ.
Растут и объемы потребления электроэнергии. При этом сегодня республика полностью закрывает свои потребности. Энергетическую безопасность обеспечивает БелАЭС. Проект в Островце позволил снизить зависимость от природного газа и отказаться от импорта электрической энергии. Сейчас станция работает в полную силу, а с момента запуска страна получила почти 40 миллиардов киловатт-часов.
Общая мощность нашей энергосистемы составляет более 13 тысяч мегаватт. Сегодня мы выходим на новый уровень использования электричества для отопления и горячего водоснабжения. И чтобы обеспечить всех граждан электричеством по приемлемым тарифам, необходимо модернизировать инфраструктуру. Пока в сельской местности электросети имеют ограниченный резерв пропускной способности.
Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В некоторые населенные пункты удобнее завести газ, и он тоже достаточно дешевый. Поэтому и нужно смотреть по финансовым средствам, по бюджету. Депутаты перед выездом в округа, мы буквально через пару дней выезжаем в округа, будут иметь полностью документацию по газоэлектрификации. Будут рассказывать своим избирателям о том, какие перспективы, когда придет газо- и электроснабжение в их населенный пункт. И что нужно для этого делать, какие цены, какая тарифная политика или какая перспектива.
Подробную информацию о поднятых сегодня в Овальном зале вопросах депутаты доведут до населения. В избирательных округах парламентарии будут работать на следующей неделе.