«Чтобы человек себя попробовал в непростых условиях». Гонка с препятствиями прошла в Минске накануне 9 Мая

Новости Беларуси. 8 мая в парке Победы празднования проходят в спортивном ключе. Здесь прошел «Забег отважных» под эгидой Белорусской федерации легкой атлетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 мая в парке Победы празднования проходят в спортивном ключе. Здесь прошел «Забег отважных» под эгидой Белорусской федерации легкой атлетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он уже стал традиционным. Правда, в 2020 году его отменили из-за пандемии, оттого нынешний старт был очень долгожданным. Увлекательная приключенческая гонка дистанцией 2 километра 100 метров включала не только преодоление классических барьеров, но также и препятствий в виде водных преград, веревочных и маскировочных сеток и даже колючей проволоки. Не забыли организаторы и про юных любителей спорта. Для них было подготовлено также два маршрута, оба с препятствиями.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Это дань уважения, памяти всех людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. На нашу страну выпала очень большая тяжесть, многие семьи потеряли близких. И это дань уважения тем людям, которые победили.
Артем Цуран, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
У нас традиционно празднования одного из самых главных праздников нашей страны. День Победы мы начинаем именно в преддверии самого дня 9 Мая спортивными мероприятиями. И уже доброй традицией стало, что мы организовываем совместно с Министерством спорта, федераций легкой атлетики «Забег отважных». Это мероприятие больше направлено на то, чтобы человек себя попробовал в непростых условиях, тем более что помимо того, что мы приготовили сюрпризы на трассе, еще и преподносит сюрпризы погода. Поэтому это на самом деле будет забегом отважных.
Без приза не остался никто. Каждый участник «Забега отважных» получил памятную медаль. И, конечно же, заряд отличного настроения.
Читайте также:
«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости
Наталья Кочанова: «Хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал, что самое главное в жизни – это мир»
«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом