«Чтобы человек себя попробовал в непростых условиях». Гонка с препятствиями прошла в Минске накануне 9 Мая

Новости Беларуси. 8 мая в парке Победы празднования проходят в спортивном ключе. Здесь прошел «Забег отважных» под эгидой Белорусской федерации легкой атлетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже стал традиционным. Правда, в 2020 году его отменили из-за пандемии, оттого нынешний старт был очень долгожданным. Увлекательная приключенческая гонка дистанцией 2 километра 100 метров включала не только преодоление классических барьеров, но также и препятствий в виде водных преград, веревочных и маскировочных сеток и даже колючей проволоки. Не забыли организаторы и про юных любителей спорта. Для них было подготовлено также два маршрута, оба с препятствиями.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Это дань уважения, памяти всех людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. На нашу страну выпала очень большая тяжесть, многие семьи потеряли близких. И это дань уважения тем людям, которые победили.