Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»
Новости Беларуси. Праздник Великой Победы и День государственных символов готовится отметить Беларусь. Торжества начались задолго до 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И чем ближе эта знаменательная дата, тем ярче афиша памятных мероприятий. Они проходят сегодня по всей стране.
В Бресте стартовал масштабный автопробег «От Буга до Байкала». Участники преодолеют расстояние в 15 тысяч километров и совершат 22 остановки в городах Беларуси и России.
Полгода назад идею большого марш-броска через Урал и Сибирь на авто предложила супружеская пара из Бреста.
В год 80-летия начала Великой Отечественной войны участники провезут капсулы с землей героической Цитадели и в очередной раз напомнят о подвиге и нечеловеческой силе духа ее защитников.
Алексей Манец, участник автопробега:
В каждом городе мы будем рассказывать о Брестской крепости, о нашем городе и о нашей стране. Я родом из Бреста, моя супруга из Екатеринбурга. А познакомились мы в Западной Сибири. Братские народы.
Евгений Белинский, участник автопробега:
В руках у меня изготовленная на заводе «КОМПО» (Брест) капсула, которая будет передаваться по маршруту следования.
Елена Белинская, участник автопробега:
И таких капсул 20. У нас остановки в 20 городах России, внутри них заложена земля из Брестской крепости, священная земля. Это как передача памяти поколениям молодежи, чтобы помнили, откуда все пошло, кто первый начал защищать, кто сдерживал натиск фашистов.
В пути автоколонна проведет 43 дня и финиширует в Иркутске у озера Байкал, куда символично попадут капли реки Буг.