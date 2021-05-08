Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»

Новости Беларуси. Праздник Великой Победы и День государственных символов готовится отметить Беларусь. Торжества начались задолго до 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И чем ближе эта знаменательная дата, тем ярче афиша памятных мероприятий. Они проходят сегодня по всей стране.

В Бресте стартовал масштабный автопробег «От Буга до Байкала». Участники преодолеют расстояние в 15 тысяч километров и совершат 22 остановки в городах Беларуси и России.