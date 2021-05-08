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Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»

08 мая 2021 11:50
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Новости Беларуси. Праздник Великой Победы и День государственных символов готовится отметить Беларусь. Торжества начались задолго до 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И чем ближе эта знаменательная дата, тем ярче афиша памятных мероприятий. Они проходят сегодня по всей стране.

В Бресте стартовал масштабный автопробег «От Буга до Байкала». Участники преодолеют расстояние в 15 тысяч километров и совершат 22 остановки в городах Беларуси и России.

Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»-1

Полгода назад идею большого марш-броска через Урал и Сибирь на авто предложила супружеская пара из Бреста.

Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»-4

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны участники провезут капсулы с землей героической Цитадели и в очередной раз напомнят о подвиге и нечеловеческой силе духа ее защитников.

Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»-7

Алексей Манец, участник автопробега:
В каждом городе мы будем рассказывать о Брестской крепости, о нашем городе и о нашей стране. Я родом из Бреста, моя супруга из Екатеринбурга. А познакомились мы в Западной Сибири. Братские народы.

Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»-10

Евгений Белинский, участник автопробега:
В руках у меня изготовленная на заводе «КОМПО» (Брест) капсула, которая будет передаваться по маршруту следования.

Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»-13

Елена Белинская, участник автопробега:
И таких капсул 20. У нас остановки в 20 городах России, внутри них заложена земля из Брестской крепости, священная земля. Это как передача памяти поколениям молодежи, чтобы помнили, откуда все пошло, кто первый начал защищать, кто сдерживал натиск фашистов.

Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»-16

В пути автоколонна проведет 43 дня и финиширует в Иркутске у озера Байкал, куда символично попадут капли реки Буг.

Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»-19

В каждом из городов на маршруте следования запланированы встречи с молодежью, на которых будут рассказывать об истории Брестской крепости.

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# Великая Отечественная война # общество # Алексей Манец # Евгений Белинский # Елена Белинская # Фотофакт

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