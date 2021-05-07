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«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости

07 мая 2021 19:56
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Новости Беларуси. В преддверии дня Победы в Великой Отечественной войне во Дворце Независимости прошла экскурсия для ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда.

Впечатлениями и эмоциями старшее поколение поделилось с Вероникой Кудринецкой.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Минск. Проспект Победителей. Парк Победы. Площадь Государственного флага. Неслучайно и Дворец Независимости разместился в патриотическом квартале, который символизирует ту самую победу в Великой Отечественной войне.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-4

Монументальное здание. За дверью перед входящими открывается вид на величественную лестницу. Обычно здесь проходят важнейшие в жизни государства встречи, 7 мая по историческим залам шагают они – ветераны. Впрочем, они и сами – живая история нашего государства.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-7

Михаил Чистов, участник Великой Отечественной войны:
Я в 17 лет на фронт ушел в конце войны. Старший брат на фронте ранен был, а старшая сестра в партизанах 4 года, всю войну в Беларуси была.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-10

От имени главы государства ветеранов теплыми словами поприветствовала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Во Дворце герои войны впервые. Еще вчера они наблюдали за событиями, происходящими в этих залах, перед экранами телевизоров, а сегодня и сами прошлись по кабинетам, где вершится судьба страны. О том, как сложно выстоять под внешним давлением, им рассказывать не нужно, в далекие 40-е они выстояли.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-13

Елена Маковская, бывший несовершеннолетний узник концлагеря:
Очень хорошие эмоции, я в восторге, сижу за креслом, где сидел наш Президент любимый. Которого я люблю и выбирала, и все время хожу на выборы только за него.

Необыкновенная энергетика и красота со смыслом, интерьеры Дворца выполнены руками белорусских мастеров. Каждая деталь со смыслом.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-16

Ирина Иванюк, бывший несовершеннолетний узник концлагеря:
Вы знаете, гордость. Гордость за нашу республику, за Александра Григорьевича. Мне, конечно, спрыяе, як кажуць на беларускай мове, что у нас Союзное государство, что мы не одни, мы чувствуем плечо старшего брата.

Несколько фотографий на память, чтобы показать внукам и правнукам. Таких снимков еще точно нет ни у кого.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-19

– Кому будете фотографии показывать, перед кем будете хвастаться?
Бабушка у меня дома своя – жена, нам по 94 года обоим.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-22

Во Дворце Независимости организовали выставку, посвященную Великой Победе. В экспозиции полотна – визитная карточка Национального художественного музея. Герои картин, будто бы их отражение, в мазках художника и фактуре боль людей, переживших войну.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-25

Наталья Медведева, жительница блокадного Ленинграда:
Каб людзьмі звацца, трэба такое мець. И чтобы всем было понятно, на что мы способны, что мы имеем. Где мы можем на уровне встречать достойных глав других государств.

«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости-28

Эти люди боролись за мир на белорусской земле. Мир, который нынешнему поколению нужно сохранить.

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Кудринецкая # Елена Маковская # Ирина Иванюк # Наталья Медведева # Михаил Чистов # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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