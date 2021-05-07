«Сижу за креслом, где сидел Президент любимый». Посмотрите на эмоции ветеранов, для которых провели экскурсию по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. В преддверии дня Победы в Великой Отечественной войне во Дворце Независимости прошла экскурсия для ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Впечатлениями и эмоциями старшее поколение поделилось с Вероникой Кудринецкой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Минск. Проспект Победителей. Парк Победы. Площадь Государственного флага. Неслучайно и Дворец Независимости разместился в патриотическом квартале, который символизирует ту самую победу в Великой Отечественной войне.

Монументальное здание. За дверью перед входящими открывается вид на величественную лестницу. Обычно здесь проходят важнейшие в жизни государства встречи, 7 мая по историческим залам шагают они – ветераны. Впрочем, они и сами – живая история нашего государства.

Михаил Чистов, участник Великой Отечественной войны:

Я в 17 лет на фронт ушел в конце войны. Старший брат на фронте ранен был, а старшая сестра в партизанах 4 года, всю войну в Беларуси была.

От имени главы государства ветеранов теплыми словами поприветствовала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Во Дворце герои войны впервые. Еще вчера они наблюдали за событиями, происходящими в этих залах, перед экранами телевизоров, а сегодня и сами прошлись по кабинетам, где вершится судьба страны. О том, как сложно выстоять под внешним давлением, им рассказывать не нужно, в далекие 40-е они выстояли.

Елена Маковская, бывший несовершеннолетний узник концлагеря:

Очень хорошие эмоции, я в восторге, сижу за креслом, где сидел наш Президент любимый. Которого я люблю и выбирала, и все время хожу на выборы только за него. Необыкновенная энергетика и красота со смыслом, интерьеры Дворца выполнены руками белорусских мастеров. Каждая деталь со смыслом.

Ирина Иванюк, бывший несовершеннолетний узник концлагеря:

Вы знаете, гордость. Гордость за нашу республику, за Александра Григорьевича. Мне, конечно, спрыяе, як кажуць на беларускай мове, что у нас Союзное государство, что мы не одни, мы чувствуем плечо старшего брата. Несколько фотографий на память, чтобы показать внукам и правнукам. Таких снимков еще точно нет ни у кого.

– Кому будете фотографии показывать, перед кем будете хвастаться?

– Бабушка у меня дома своя – жена, нам по 94 года обоим.

Во Дворце Независимости организовали выставку, посвященную Великой Победе. В экспозиции полотна – визитная карточка Национального художественного музея. Герои картин, будто бы их отражение, в мазках художника и фактуре боль людей, переживших войну.

Наталья Медведева, жительница блокадного Ленинграда:

Каб людзьмі звацца, трэба такое мець. И чтобы всем было понятно, на что мы способны, что мы имеем. Где мы можем на уровне встречать достойных глав других государств.