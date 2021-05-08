«Он выжил и встретился с моей бабушкой». Певица Юлия Быкова рассказала про своего дедушку, который прошёл Великую Отечественную войну

В преддверии Дня Победы многие знаменитые люди поделились своими семейными историями и поздравили всех с наступающим праздником. В числе тех, кто вспомнил об ужасах войны, певица Юлия Быкова.

Юлия Быкова, солистка группы Aura:

Пожалуй, нет в нашей стране семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. И мы с Женей, с моим супругом, не исключение. Мой дедушка ушел на фронт 18-летним парнем. Под градом снарядов, под дождем из пуль, под бомбами, в грязи, в окопах они шли в атаку. Это пехота, представляете, когда человек в одной гимнастерке, ничем не защищен, он идет в атаку. У него есть боевые награды – орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», орден Отечественной войны.

Он был ранен, очень долго его переправляли в тыл в госпиталь. Хоть он и остался инвалидом, он выжил и встретился с моей бабушкой, которая во время оккупации находилась на территории Беларуси – в Чашниках. Она тоже рассказывала о таких зверствах, которые творили фашисты, что кровь в жилах стынет.

С праздником, с Днем Победы я поздравляю наших дедушек, наших бабушек. Я хочу пожелать в первую очередь, конечно же, мира, добра, терпимее быть к своим соотечественникам, примирения. И, конечно, никогда, никогда не забывать этот подвиг.

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