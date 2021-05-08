«Мы все за одну идею, за нашу любимую страну». Блогер из Гродно посетил памятные места своего города

Антон Шабашов, блогер:

Привет, человек! Раньше я работал на заводе, по образованию я инженер-химик-технолог, но по моему внутреннему ощущению – это не мое. Мне больше нравится общаться со зрителем, с камерой, вести свой блог. Я снимаю видео уже около двух лет, в основном это позитив, улыбки, разные юмористические рассказы. Мне это нравится, я это люблю, поэтому всех приглашаю, сейчас вы сможете увидеть меня и на СТВ.

Вообще, СТВ большие молодцы, потому что сотрудничают с блогерами и продвигают молодежный контент в массы: телевизор и блогеры – мы вместе. Мы все за одну идею, за нашу любимую страну – Беларусь, посмотрите, какая красота, поэтому смотрите, включайтесь, будет интересно. Различные форматы, не только с юмором, но и будет что-то серьезное, какие-то экскурсии, мероприятия, включайтесь вместе с нами.

Вечный огонь, братская могила советских воинов, партизан. Мемориальный комплекс был открыт в 1949 году. 50 могил, среди них партизанка Ольга Соломова, в честь нее была названа одна из улиц города Гродно.

Сейчас я пришел на гродненский Курган Славы. Этот мемориал был открыт 17 сентября 1969 года. Земля была взята из братских могил героев СССР, из всех регионов Гродненской области. Всего 83 места.