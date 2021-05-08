«Мы все за одну идею, за нашу любимую страну». Блогер из Гродно посетил памятные места своего города
Антон Шабашов, блогер:
Привет, человек! Раньше я работал на заводе, по образованию я инженер-химик-технолог, но по моему внутреннему ощущению – это не мое. Мне больше нравится общаться со зрителем, с камерой, вести свой блог. Я снимаю видео уже около двух лет, в основном это позитив, улыбки, разные юмористические рассказы. Мне это нравится, я это люблю, поэтому всех приглашаю, сейчас вы сможете увидеть меня и на СТВ.
Вообще, СТВ большие молодцы, потому что сотрудничают с блогерами и продвигают молодежный контент в массы: телевизор и блогеры – мы вместе. Мы все за одну идею, за нашу любимую страну – Беларусь, посмотрите, какая красота, поэтому смотрите, включайтесь, будет интересно. Различные форматы, не только с юмором, но и будет что-то серьезное, какие-то экскурсии, мероприятия, включайтесь вместе с нами.
Вечный огонь, братская могила советских воинов, партизан. Мемориальный комплекс был открыт в 1949 году. 50 могил, среди них партизанка Ольга Соломова, в честь нее была названа одна из улиц города Гродно.
Сейчас я пришел на гродненский Курган Славы. Этот мемориал был открыт 17 сентября 1969 года. Земля была взята из братских могил героев СССР, из всех регионов Гродненской области. Всего 83 места.
Молодежь приходит, и это очень радует. Мы обязаны помнить прошлое, людей, которые подарили нам мирное небо, и с этой памятью идти в будущее. И тогда все у нас будет хорошо. Беларусь помнит.