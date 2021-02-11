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Директор центра НАН: сегодня наука белорусская является одним из ведущих драйверов нашего развития

11 февраля 2021 16:15
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Новости Беларуси. Наша съемочная группа следит за происходящим на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор центра НАН: сегодня наука белорусская является одним из ведущих драйверов нашего развития-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Сегодня шла речь и об инновациях. Давайте поговорим о грядущей пятилетке: инновации – как они будут развиваться?

Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
Уважаемые коллеги! Я с полным основанием могу слушателей и телезрителей называть коллегами, потому что считаю, что ученый есть в каждом человеке, и каждый человек, который пытается творить, создавать что-то новое, он ученый в душе. И поэтому наука – это скорее будет не просто производительная сила для всех, но будет как пристанище для тех людей, кто хочет изменить будущее свое, своих семей и близких к лучшему. И сегодня белорусская наука является, без сомнения, одним из ведущих драйверов нашего развития.

Директор центра НАН: сегодня наука белорусская является одним из ведущих драйверов нашего развития-4

Валерий Гончаров:
Мы создаем новые точки роста, формируем те направления, которые в будущем могут задать новую специализацию Беларуси в мирохозяйственной системе. В том числе на нашем стенде представлены и разработки в области электротранспорта. Мы представлены на шестом континенте, в Антарктиде. Мы развиваем направления беспилотного транспорта, в том числе и тематику авиационных приложений. Сегодня звучало, в том числе у делегатов съезда, о развитии электротранспорта. Это очень мощное направление, это новый и развивающийся мировой тренд – ряд стран приступили к разработкам. Беларусь не в стороне, мы создаем свою отрасль. Причем для нас очень важно, что создание новых мощностей в белорусской энергосистеме позволяет электротранспорту получить существенную энергетическую подпитку. Кроме того, это компетенции для ученых, это те самые применения искусственного интеллекта, это применение новых накопителей энергии, это и создание инфраструктуры – то, что мы называем «умный город», «умная страна».

Кристина Федорович:
Можем сказать, что действительно инноваций у нас много, нас знают, ценят и любят во всем мире?

Валерий Гончаров:
И не только это. И будут ценить еще больше, потому что специализация белорусской науки позволяет прочно удержаться в лидирующей когорте мировых инноваторов.

Кристина Федорович:
Чего мы желаем нам на грядущую пятилетку и дальше.

Валерий Гончаров:
С этого мы начинаем.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Валерий Гончаров # Кристина Федорович # Фотофакт

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