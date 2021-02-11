Делегат ВНС из Хойников: то, что сегодня делается в стране, делается для всех наших людей

Новости Беларуси. Участники Всебелорусского народного собрания приступили к своим докладам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа следит за происходящим. Кристина Федорович рассказала новые подробности.

Кристина Федорович, корреспондент:

Выступления участников регламентированы временем – по 5-7 минут отводится на каждое. Конечно, накануне мы успели пообщаться с делегатами – буквально вылавливали их – и они с нами делились впечатлениями. Делегат ВНС Владимир Сергеев: доклад Президента – просто супер. Всё, что я хотел услышать