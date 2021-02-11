Делегат ВНС из Хойников: то, что сегодня делается в стране, делается для всех наших людей

Новости Беларуси. Участники Всебелорусского народного собрания приступили к своим докладам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша съемочная группа следит за происходящим. Кристина Федорович рассказала новые подробности.
Новости Беларуси. Участники Всебелорусского народного собрания приступили к своим докладам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша съемочная группа следит за происходящим. Кристина Федорович рассказала новые подробности.
Кристина Федорович, корреспондент:
Выступления участников регламентированы временем – по 5-7 минут отводится на каждое. Конечно, накануне мы успели пообщаться с делегатами – буквально вылавливали их – и они с нами делились впечатлениями.
Делегат ВНС Владимир Сергеев: доклад Президента – просто супер. Всё, что я хотел услышать
Галина Бондарь, председатель Хойникского районного Совета депутатов:
Развитие малых регионов, поддержка семьи, стабильность и, самое главное, законность. И каждый должен понимать, что действительно, то, что сегодня делается в стране, делается для всех наших людей. А Президент? Дай бог ему крепкого здоровья.