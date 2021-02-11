Этот белорус был на всех ВНС. И вот главный тезис, с которым он приехал во Дворец Республики

Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания и приглашенные гости уже готовятся обсудить вопросы, волнующие миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания и приглашенные гости уже готовятся обсудить вопросы, волнующие миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Федорович, корреспондент:
Мы встретили Николая Ивановича, председателя Дзержинского райисполкома. Накануне мы с ним встречались и обсуждали подготовку к ВНС.
Насколько я помню, это для вас далеко не первое Всебеларусское народное собрание?
Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского района:
Ну да, это уже шестое, я на всех собраниях был. Поэтому мне очень актуально и в этот раз побыть на собрании для того, чтобы четко понимать стратегию дальнейшего развития и движения и нашего государства, и в первую очередь регионов, и того региона, где я руковожу.
Кристина Федорович:
Ну вот ваши ожидания. Буквально считанные минуты до начала. Каковы они?
Николай Артюшкевич:
Ну, они всегда такие доброжелательные, потому что, как правило, и Президент, и правительство на этом форуме четко определяют стратегию развития государства в дальнейшем. Те актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед нами, в обязательном порядке будут озвучены, и, каким образом их решать, тоже будет оговорено. Поэтому очень важно для нас четко понимать дальнейшее развитие нашей страны.
Кристина Федорович:
Ну и вот, может быть, кратенько тезис, главное предложение, с которым вы сегодня сюда приехали?
Николай Артюшкевич:
Ну, главное предложение, конечно, они в резолюции определены, это и счастливая семья, это и интеллектуальная среда, и сильные регионы, что очень важно для нас. У нас регион один из сильнейших в республике. Вот сейчас рейтинг Министерство сельского хозяйства просчитывало по сельскому хозяйству: Дзержинский район занял первое место. Поэтому нам очень важно в дальнейшем эти позиции не сдавать, а, наоборот, наращивать результаты, и мы над этим будем работать.