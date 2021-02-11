Этот белорус был на всех ВНС. И вот главный тезис, с которым он приехал во Дворец Республики

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского района:

Ну да, это уже шестое, я на всех собраниях был. Поэтому мне очень актуально и в этот раз побыть на собрании для того, чтобы четко понимать стратегию дальнейшего развития и движения и нашего государства, и в первую очередь регионов, и того региона, где я руковожу.

Кристина Федорович:

Ну вот ваши ожидания. Буквально считанные минуты до начала. Каковы они?

Николай Артюшкевич:

Ну, они всегда такие доброжелательные, потому что, как правило, и Президент, и правительство на этом форуме четко определяют стратегию развития государства в дальнейшем. Те актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед нами, в обязательном порядке будут озвучены, и, каким образом их решать, тоже будет оговорено. Поэтому очень важно для нас четко понимать дальнейшее развитие нашей страны.