Прямой эфир

Этот белорус был на всех ВНС. И вот главный тезис, с которым он приехал во Дворец Республики

11 февраля 2021 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания и приглашенные гости уже готовятся обсудить вопросы, волнующие миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Этот белорус был на всех ВНС. И вот главный тезис, с которым он приехал во Дворец Республики-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Мы встретили Николая Ивановича, председателя Дзержинского райисполкома. Накануне мы с ним встречались и обсуждали подготовку к ВНС.

Насколько я помню, это для вас далеко не первое Всебеларусское народное собрание?

Этот белорус был на всех ВНС. И вот главный тезис, с которым он приехал во Дворец Республики-4

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского района:
Ну да, это уже шестое, я на всех собраниях был. Поэтому мне очень актуально и в этот раз побыть на собрании для того, чтобы четко понимать стратегию дальнейшего развития и движения и нашего государства, и в первую очередь регионов, и того региона, где я руковожу.

Кристина Федорович:
Ну вот ваши ожидания. Буквально считанные минуты до начала. Каковы они?

Николай Артюшкевич:
Ну, они всегда такие доброжелательные, потому что, как правило, и Президент, и правительство на этом форуме четко определяют стратегию развития государства в дальнейшем. Те актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед нами, в обязательном порядке будут озвучены, и, каким образом их решать, тоже будет оговорено. Поэтому очень важно для нас четко понимать дальнейшее развитие нашей страны.

Этот белорус был на всех ВНС. И вот главный тезис, с которым он приехал во Дворец Республики-7

Кристина Федорович:
Ну и вот, может быть, кратенько тезис, главное предложение, с которым вы сегодня сюда приехали?

Николай Артюшкевич:
Ну, главное предложение, конечно, они в резолюции определены, это и счастливая семья, это и интеллектуальная среда, и сильные регионы, что очень важно для нас. У нас регион один из сильнейших в республике. Вот сейчас рейтинг Министерство сельского хозяйства просчитывало по сельскому хозяйству: Дзержинский район занял первое место. Поэтому нам очень важно в дальнейшем эти позиции не сдавать, а, наоборот, наращивать результаты, и мы над этим будем работать.  

# Всебелорусское народное собрание # общество # Николай Артюшкевич # Кристина Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Памятная церемония в центре Минска. Венок и цветы от делегатов ВНС возложили к монументу Победы
11 февраля 2021 07:45

Памятная церемония в центре Минска. Венок и цветы от делегатов ВНС возложили к монументу Победы

Делегат ВНС из Берёзовского района: хотелось бы, чтобы все спорные вопросы решались только на уровне общественного согласия
11 февраля 2021 06:58

Делегат ВНС из Берёзовского района: хотелось бы, чтобы все спорные вопросы решались только на уровне общественного согласия

Первый день Всебелорусского народного собрания. Что нужно знать до начала форума?
11 февраля 2021 06:14

Первый день Всебелорусского народного собрания. Что нужно знать до начала форума?