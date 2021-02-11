Делегат ВНС: слоган подчеркивает, что нам нужно объединиться, чтобы страна на международной арене становилась лидером
Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания и приглашенные гости уже готовятся обсудить вопросы, волнующие миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Федорович, корреспондент:
Диана, здравствуйте. Откуда вы к нам приехали?
Диана Мишура, председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Из города Мозыря.
Кристина Федорович:
А какова ваша сфера деятельности, где вы работаете?
Диана Мишура:
Я председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь.
Кристина Федорович:
Вот молодежи действительно есть что сказать. И диалоговые площадки прошли накануне. Каково ваше предложение, с чем вы приехали?
Диана Мишура:
Проект социально-экономического развития на 2021-2025 годы выбирает четыре ключевых направления: это счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Я думаю, что сегодня мы обсудим цели и задачи по каждому из направлений. На мой взгляд, слоган Всебелорусского народного собрания – «Единство. Развитие. Независимость» – подчеркивает, что всем нам (неважно, молодым или людям в возрасте) нужно объединиться, для того чтобы наша страна на международной арене еще не один раз становилась лидером. И все это возможно только благодаря людям, которые любят и трудятся в своей любимой Республике Беларусь на благо ее развития.
Кристина Федорович:
Для вас это первое Всебелорусское собрание?
Диана Мишура:
Первое, и я очень волнуюсь, но думаю, что это того стоит.