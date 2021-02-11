Делегат ВНС: слоган подчеркивает, что нам нужно объединиться, чтобы страна на международной арене становилась лидером

Кристина Федорович: Вот молодежи действительно есть что сказать. И диалоговые площадки прошли накануне. Каково ваше предложение, с чем вы приехали?

Диана Мишура:

Проект социально-экономического развития на 2021-2025 годы выбирает четыре ключевых направления: это счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Я думаю, что сегодня мы обсудим цели и задачи по каждому из направлений. На мой взгляд, слоган Всебелорусского народного собрания – «Единство. Развитие. Независимость» – подчеркивает, что всем нам (неважно, молодым или людям в возрасте) нужно объединиться, для того чтобы наша страна на международной арене еще не один раз становилась лидером. И все это возможно только благодаря людям, которые любят и трудятся в своей любимой Республике Беларусь на благо ее развития.

Кристина Федорович:

Для вас это первое Всебелорусское собрание?

Диана Мишура:

Первое, и я очень волнуюсь, но думаю, что это того стоит.