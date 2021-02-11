Председатель Бобруйского горисполкома о ВНС: каждый возьмёт частичку информации, которая необходима для него, привезёт её и поделится
Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» VI Всебелорусское народное собрание – главное общественно-политическое событие пятилетия. Масштабный форум определит основные векторы развития нашей страны на ближайшие годы. Разговор на общенациональном уровне продлится в Минске два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Для каждого есть те вопросы, на которые мы сегодня найдем ответы. И я уверен, что каждый сегодня возьмет частичку той информации, которая необходима для него. Он привезет ее и поделится в своих трудовых коллективах, где-то расскажет в семье своей. Я думаю, что это важное сегодня собрание для каждого нашего гражданина Республики Беларусь. Для каждого региона это, наверное, в первую очередь те перспективные точки роста, которые они себе ставят.
По всей стране смотрят трансляцию ВНС. Что волнует белорусов?
Роман Мельник, главный редактор газеты «Кобрынскі веснік»:
Обратите внимание, какие приглашены делегаты Всебелорусского народного собрания. Что называется, от труженика села и до губернаторов, до членов правительства, до депутатов Палаты представителей. Я считаю, что этот форум имеет огромную консолидирующую силу в нашем обществе. И он призван сплачивать общество. Всебелорусское народное собрание – я считаю, должны быть обязательно закреплены его права на конституционном уровне, чтобы эта проблематика и эти острые вопросы решались как можно лучше и оперативнее.