Председатель Бобруйского горисполкома о ВНС: каждый возьмёт частичку информации, которая необходима для него, привезёт её и поделится

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

Для каждого есть те вопросы, на которые мы сегодня найдем ответы. И я уверен, что каждый сегодня возьмет частичку той информации, которая необходима для него. Он привезет ее и поделится в своих трудовых коллективах, где-то расскажет в семье своей. Я думаю, что это важное сегодня собрание для каждого нашего гражданина Республики Беларусь. Для каждого региона это, наверное, в первую очередь те перспективные точки роста, которые они себе ставят.

По всей стране смотрят трансляцию ВНС. Что волнует белорусов?