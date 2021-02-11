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Делегат ВНС Владимир Сергеев: доклад Президента – просто супер. Всё, что я хотел услышать

11 февраля 2021 16:07
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Новости Беларуси. Наша съемочная группа следит за происходящим на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегат ВНС Владимир Сергеев: доклад Президента – просто супер. Всё, что я хотел услышать-1

Владимир Сергеев, делегат шестого Всебелорусского народного собрания:
Доклад Президента – просто супер. Все, что я хотел услышать, и то, что мы на площадках говорили, все высказано точно, в точку. И, самое важное, что Президент ненавязчиво дал нам подумать теперь, после его доклада, еще подумать хорошо, что мы можем реально предложить в рамках того, что возможно развитие Беларуси.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Владимир Сергеев # Фотофакт

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