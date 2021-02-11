Делегат ВНС Владимир Сергеев: доклад Президента – просто супер. Всё, что я хотел услышать

Владимир Сергеев, делегат шестого Всебелорусского народного собрания:

Доклад Президента – просто супер. Все, что я хотел услышать, и то, что мы на площадках говорили, все высказано точно, в точку. И, самое важное, что Президент ненавязчиво дал нам подумать теперь, после его доклада, еще подумать хорошо, что мы можем реально предложить в рамках того, что возможно развитие Беларуси.