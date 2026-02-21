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Аналитик Кошкович: Венгрия способна уничтожить Киев за три недели

21 февраля 2026 09:45
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Аналитик Кошкович: Венгрия способна уничтожить Киев за три недели-0

Будапешт способен уничтожить Киев в течение 3 недель. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, пишет РИА Новости.

По замыслу Зеленского, как указывает эксперт, в Венгрии должно было произойти мгновенное повышение стоимости бензина перед выборами в апреле. Теперь Зеленский «обанкротится раньше», – указал Кошкович, комментируя блокировку Будапештом кредита Евросоюза Киеву.

Он также отметил, что в том числе и Братислава ударила по энергетическому и военному потенциалу Киева.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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