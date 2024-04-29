Нападки на политиков из национально-консервативного лагеря произошли накануне предстоящих выборов в Европарламент и с минимальным количеством веских доказательств. Верит ли европейская общественность этим обвинениям? Оказывают ли они какое-то реальное влияние на намерения избирателей? Или как в случае с Трампом – такие нападки только усиливают поддержку партий, выступающих против истеблишмента?

Лоран Озон, политический аналитик (Франция):

И да, и нет. На самом деле реакция общества на это явление является реакцией, подобной вакцине. То есть существует часть населения, которая невосприимчива к этой кампании, которая теперь систематически реагирует на подобные действия истеблишмента, понимает, что таким образом они хотят сохранить себя у власти, сбивая рейтинг популярных правых политиков. С другой стороны, есть еще часть населения, которая все еще позволяет себя обманывать, все еще идет на поводу у нынешней власти в ЕС. Но таких меньшинство.

Почему правые антиглобалистские силы не объединяются и не объединяют свои усилия даже перед лицом нападок общих врагов?

Лоран Озон:

Разобщенность между консервативными силами не всегда является злом. Например, у двух французских партий электорат не полностью совпадает. По отдельности они способны охватить более широкую нишу, чем если бы попытались сформировать единый список. При этом важно, что и Марин Ле Пен, и Марион Марешаль, с которой они находятся в личном конфликте, обе одинаково остро критикуют политику Макрона.

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