Что такое настоящая красота? Рассказала мисс Беларусь

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Вероника Ретнева, учитель биологии и химии гимназии № 25 Минска им. Р. Шершневой:

Это красота не только внешняя, но и внутренняя. Это то, чем богат человек, чем он может поделиться не только со своими близкими, но и на весь мир, показав то, какой он и кто его народ, какие истоки он в себе берет.

Евгений Пустовой:

Что вы готовы показать миру? Как показать Беларусь через ваше лицо?