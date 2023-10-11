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Что такое настоящая красота? Рассказала мисс Беларусь

11 октября 2023 18:20
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:
Что вы подразумеваете пол словом «красота»?

Что такое настоящая красота? Рассказала мисс Беларусь-1

Вероника Ретнева, учитель биологии и химии гимназии № 25 Минска им. Р. Шершневой:
Это красота не только внешняя, но и внутренняя. Это то, чем богат человек, чем он может поделиться не только со своими близкими, но и на весь мир, показав то, какой он и кто его народ, какие истоки он в себе берет.

Евгений Пустовой:
Что вы готовы показать миру? Как показать Беларусь через ваше лицо?

Что такое настоящая красота? Рассказала мисс Беларусь-4

Элеонора Качаловская, мисс Беларусь-2023:
Я еще добавлю к теме красоты. Это не только внутреннее и внешнее, это целый комплекс хороших и плохих качеств, которые есть в человеке. Что я должна показать, что у меня есть? Это и хорошее, и плохое.

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# Красота # общество # Евгений Пустовой # Вероника Ретнева # Элеонора Качаловская # Фотофакт

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