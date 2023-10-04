«Смерть и разврат». Во что превратились западные праздники?

Александра Горбатова, студент Белорусского государственного университета:

Любой праздник – это идеология. Посмотрите, до чего сейчас дошел День святого Валентина. В европейских странах начинаются ЛГБТ-парады с лозунгами, что каждый может любить всякого. История праздника была совершенно не такая, но в данной ситуации это перешло грань разумного, интерпретация пошла совершенно не в ту степь. К чему приурочен праздник? К любви. Но у нас есть еще 364 дня в году, когда ты можешь сказать, что любишь своего близкого человека. Наши традиционные праздники к чему-то привязаны. У них есть цель, событие, которое они символизируют. Что символизирует Хэллоуин и День святого Валентина? Сейчас это просто цирк и абсурд.

Евгений Пустовой, СТВ:

Смерть и разврат.