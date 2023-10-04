«Смерть и разврат». Во что превратились западные праздники?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Александра Горбатова, студент Белорусского государственного университета:
Любой праздник – это идеология. Посмотрите, до чего сейчас дошел День святого Валентина. В европейских странах начинаются ЛГБТ-парады с лозунгами, что каждый может любить всякого. История праздника была совершенно не такая, но в данной ситуации это перешло грань разумного, интерпретация пошла совершенно не в ту степь. К чему приурочен праздник? К любви. Но у нас есть еще 364 дня в году, когда ты можешь сказать, что любишь своего близкого человека. Наши традиционные праздники к чему-то привязаны. У них есть цель, событие, которое они символизируют. Что символизирует Хэллоуин и День святого Валентина? Сейчас это просто цирк и абсурд.
Евгений Пустовой, СТВ:
Смерть и разврат.
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
14 февраля – это вообще маркетинговый ход. Это продажи, за счет этого он и существует.
Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
На самом деле история была не совсем о любви, она была трагичной. Мы улыбаемся, поздравляем с любовью. На самом деле она была трагической. Там священник венчал людей, которые любят друг друга, потом его наказали. Это была смерть, а мы радуемся из-за этого.
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