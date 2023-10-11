Владимир Кухарев проверил, как идёт строительство нового хирургического комплекса 11-й больницы

Новости Беларуси. Строительство нового хирургического корпуса 11-й минской больницы завершено уже на 70 %. Как продвигаются работы на объекте, проинспектировал лично мэр города Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас здесь продолжаются внутренние отделочные работы. В новом девятиэтажном здании разместятся несколько отделений. На первом этаже – приемное. Начиная со второго, лечебный блок, реанимация, рентген-кабинеты, анестезиология и другое. Переедут сюда также диагностические службы. Последний этаж – хирургический – рассчитан на девять операционных. Две из них оснастят камерами, которые позволят консультироваться с лучшими специалистами онлайн.

Андрей Табаньков, главный врач 11-й городской клинической больницы:

На базе нашей клиники будет открыт районный эндоскопический центр для пациентов Октябрьского района Минска. Также будет открыт центр патологии головы и шеи, куда будут аккумулироваться все пациенты с данной патологией со всей столицы. Также ряд смежных лечебно-диагностических кабинетов районных, которые будут оказывать помощь закрепленным поликлиникам Минска.

Новый корпус позволит значительно нарастить мощности и улучшит качество медобслуживания. Здание рассчитано на 330 коек. Сегодня 11-я больница – это многопрофильная клиника. Она уже несколько лет входит в тройку лучших в столице.