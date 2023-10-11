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В Беларуси могут снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при ДТП

11 октября 2023 18:20
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Новости Беларуси. Усиление ответственности пешеходов, принудительное лечение педофилов и аккуратное обращение с животными. Эти проблемы в сфере внимания депутатов. Сегодня, 11 октября, на заседании десятой сессии они приняли 14 законопроектов по одним из самых волнующих и жизненных для белорусов вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси могут снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при ДТП-1

Позаботились и об участниках дорожного движения. В отношении водителей и пешеходов предлагают усилить ответственность в так называемых ситуациях без вины.

В Беларуси могут снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при ДТП-4

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:
Сегодня законодательство предусматривает невозможность отказа в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при дорожно-транспортном происшествии. Не всегда получалось, что такие подходы справедливы, когда тому содействовала грубая неосторожность потерпевшего и полное отсутствие вины лица управлявшего транспортным средством. Сегодня такой запрет исключается.

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# Закон # общество # Светлана Любецкая # Оксана Семашко # Фотофакт

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