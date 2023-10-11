В Беларуси могут снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при ДТП

Новости Беларуси. Усиление ответственности пешеходов, принудительное лечение педофилов и аккуратное обращение с животными. Эти проблемы в сфере внимания депутатов. Сегодня, 11 октября, на заседании десятой сессии они приняли 14 законопроектов по одним из самых волнующих и жизненных для белорусов вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позаботились и об участниках дорожного движения. В отношении водителей и пешеходов предлагают усилить ответственность в так называемых ситуациях без вины.