Пустовой: государства, которые официально празднуют Хэллоуин, – цивилизации смерти

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Надо работникам культуры уметь объяснить, зачем и почему это нецелесообразно. Многие праздники превратились сейчас в цирк. Хэллоуин – люди даже не понимают, зачем наряжаются. У них идут какие-то конкурсы грима, костюма. Если углубиться в историю даже праздника «Деды», наши предки тоже переодевались, но делали это со смыслом. Это не был конкурс или соревнование. У них был смысл в том, что злые духи их воспринимают за своих и не причиняют им зла. Это была своеобразная защита.