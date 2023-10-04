Пустовой: государства, которые официально празднуют Хэллоуин, – цивилизации смерти

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Надо работникам культуры уметь объяснить, зачем и почему это нецелесообразно. Многие праздники превратились сейчас в цирк. Хэллоуин – люди даже не понимают, зачем наряжаются. У них идут какие-то конкурсы грима, костюма. Если углубиться в историю даже праздника «Деды», наши предки тоже переодевались, но делали это со смыслом. Это не был конкурс или соревнование. У них был смысл в том, что злые духи их воспринимают за своих и не причиняют им зла. Это была своеобразная защита.
Александр Курец, председатель Молодежного совета при Ереминском сельском совете:
У нас есть свои праздники, и мы их поддержим. А то уже доходит до абсурда. Заходим в торговый центр, а там декорации для Хэллоуина (тыквы и еще что-то).
Евгений Пустовой, СТВ:
Вы хотите его заместить или устранить?
Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Заместить и устранить, чтобы человек относится к смерти как положено. Нельзя смеяться над смертью, потому что каждый с ней встретится. И тогда не до смеха будет, когда она придет и будет смотреть человеку в глаза.
Евгений Пустовой:
Мне кажется, что те страны, которые на государственном уровне празднуют Хэллоуин, – это уже цивилизация смерти.
Читайте также:
Нужны ли западные праздники белорусам? Рассказали члены Молодёжного парламента
Евгений Пунинский: «Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой»
«Детям это нравится». Как «Школа активного гражданина» воспитывает политически грамотных людей?