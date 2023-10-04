Кому посвящены многие белорусские праздники? Поговорили с членом Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
У нас праздники – это как венец труда. Мы сначала трудимся (те же «Дожинки»), а потом отмечаем. У нас славные хлеборобы, но не менее славные машиностроители.
Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с региональными органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Совершенно верно, вы знаете, что каждое третье воскресенье сентября – День машиностроителя. Сегодня у нас Беларусь – индустриальная страна со своими производствами, это уже мировые лидеры и сельхозтехники, и горнодобывающей промышленности. Действительно, вы заметили одну вещь, что все праздники белорусские нацелены на человека труда. Хорошо потрудился – хорошо отпраздновал. На год заработал себе какой-то запас, зиму пережил, весной сказал спасибо земле, провели праздник первой борозды, поблагодарили землю, засеялись, «Зажинки», «Дожинки» – и следующий год можно встречать спокойно. Поэтому все нацелено на человека труда. Кто трудится, тому в нашей стране почет, слава, слитки золотые, квартиры, машины. Только трудись, и у тебя все будет.
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