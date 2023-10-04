Кому посвящены многие белорусские праздники? Поговорили с членом Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:

У нас праздники – это как венец труда. Мы сначала трудимся (те же «Дожинки»), а потом отмечаем. У нас славные хлеборобы, но не менее славные машиностроители.