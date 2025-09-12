Новости по тегу #Элеонора Качаловская

Конкурс проходит раз в 2 года. Поэтому поклонники праздника красоты успели соскучиться. А организаторы подготовили яркое шоу.
На встрече Надежда щедро делилась своим опытом участия в конкурсе, отвечая на вопросы финалисток.
Мероприятие прошло в стиле «Кинопром». На сцене развернулся театрализованный показ коллекции одежды.
Я была олицетворением страны, а страна была олицетворением меня.
Уже состоялся предварительный этап отборочный финал, который включал дефиле в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях.
«Мисс Вселенная» – ежегодный международный конкурс красоты. В 2023 году в нем приняли участие девушки из более чем 80 стран. Победительницей стала 23-летняя представительница Никарагуа.
Красота – это не только внешние данные, но и личные достижения, упорство, внутренний свет, который вдохновляет других.
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