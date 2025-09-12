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Новости по тегу #Элеонора Качаловская

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей
12 сентября 2025 17:36

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей

Что делать, если на сцене захотелось чихнуть? Мисс Минск – 2023 поделилась советами с финалистками конкурса
17 марта 2025 17:41

Что делать, если на сцене захотелось чихнуть? Мисс Минск – 2023 поделилась советами с финалистками конкурса

В Национальной школе красоты состоялся выпускной курсов обучения
03 февраля 2025 08:10

В Национальной школе красоты состоялся выпускной курсов обучения

Элеонора Качаловская об участии в конкурсе «Мисс Вселенная»: я была олицетворением страны, а страна была олицетворением меня
21 ноября 2024 20:26

Элеонора Качаловская об участии в конкурсе «Мисс Вселенная»: я была олицетворением страны, а страна была олицетворением меня

Элеонора Качаловская представляет Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике
16 ноября 2024 13:39

Элеонора Качаловская представляет Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике

Элеонора Качаловская впервые представит Беларусь на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная»
28 октября 2024 19:42

Элеонора Качаловская впервые представит Беларусь на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

Как меняются представления о красоте? Поговорили с Элеонорой Качаловской
09 сентября 2024 11:39

Как меняются представления о красоте? Поговорили с Элеонорой Качаловской

Божена Ерёмич: «Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы»
26 ноября 2023 18:16

Божена Ерёмич: «Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы»

Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны?
22 ноября 2023 20:26

Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны?

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?
11 ноября 2023 18:49

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?

Восхищаются ли белорусской культурой современные модели? Рассказала Элеонора Качаловская
11 октября 2023 18:54

Восхищаются ли белорусской культурой современные модели? Рассказала Элеонора Качаловская

Что такое настоящая красота? Рассказала мисс Беларусь
11 октября 2023 18:20

Что такое настоящая красота? Рассказала мисс Беларусь