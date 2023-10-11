Василевич рассказала о механизме, который не допустит недобросовестного содержания домашних животных
Новости Беларуси. Усиление ответственности пешеходов, принудительное лечение педофилов и аккуратное обращение с животными. Эти проблемы в сфере внимания депутатов. Сегодня, 11 октября, на заседании десятой сессии они приняли 14 законопроектов по одним из самых волнующих и жизненных для белорусов вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За какие новации проголосовали народные избранники? Расскажет Оксана Семашко.
Об очередном задержании педофилов стало известно накануне. Двое взрослых минчан познакомились со школьницами в соцсетях, пригласили их в гости и совратили. В последнее время число подобных злодеяний в отношении детей и подростков возросло в разы. Теперь парламентарии, помимо уголовной ответственности, предлагают привлекать к принудительному лечению от педофилии. Наказание за это сейчас отбывают около 1 000 осужденных, 700 остаются на учете.
Изменение норм закона позволит ограничить педофилам посещение определенных мест. Принимать их будут не на каждую работу. Подробнее.
Кроме того, планируется масштабная корректировка положений Гражданского кодекса. Проект закона так называемой экономической конституции позволит усовершенствовать правила жизни в обществе. Корректировка норм вызвана необходимостью регулирования современной экономики, а также унификацией законодательства в рамках межгосударственных образований.
Оксана Семашко, корреспондент:
Еще одна новелла – это создание на территории Беларуси филиала юридического лица, иностранного по своему статусу. Это позволит облегчить отношения в рамках Евразийского экономического союза, поскольку сейчас представительства юридического лица в виде филиала невозможно.
В Беларуси могут снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при ДТП.
В первом чтении рассмотрен и проект о защите животных. Разработчики вскоре его вынесут на общественное обсуждение. После парламентарии готовы внести норму по обязательному либо рекомендательному чипированию домашних животных. Также в законе содержится норма о том, что суды будут принимать решение об изъятии у владельцев опасных собак, которые причинили вред человеку или другим животным. Проектом предлагается ввести ответственность за выгул собак на детских площадках.
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предлагаем новый механизм, который будет регулировать эту сферу и не будет допускать недобросовестного содержания животных в домашних условиях, то есть мы обязуем владельцев предоставить такие условия содержания, как необходимое пространство, воздух, свет, количество в движении. Кроме того, обязуем его соблюдать все законодательные акты, которые существуют на сегодняшний момент. Это правила пользования жилыми помещениями, учитывать права и свободные интересы граждан.
Всего в повестке дня – 14 законопроектов. Все они исходят от современных реалий и запросов общества, и нацелены на совершенствование белорусского законодательства.