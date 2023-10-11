Василевич рассказала о механизме, который не допустит недобросовестного содержания домашних животных

Новости Беларуси. Усиление ответственности пешеходов, принудительное лечение педофилов и аккуратное обращение с животными. Эти проблемы в сфере внимания депутатов. Сегодня, 11 октября, на заседании десятой сессии они приняли 14 законопроектов по одним из самых волнующих и жизненных для белорусов вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об очередном задержании педофилов стало известно накануне. Двое взрослых минчан познакомились со школьницами в соцсетях, пригласили их в гости и совратили. В последнее время число подобных злодеяний в отношении детей и подростков возросло в разы. Теперь парламентарии, помимо уголовной ответственности, предлагают привлекать к принудительному лечению от педофилии. Наказание за это сейчас отбывают около 1 000 осужденных, 700 остаются на учете.

Кроме того, планируется масштабная корректировка положений Гражданского кодекса. Проект закона так называемой экономической конституции позволит усовершенствовать правила жизни в обществе. Корректировка норм вызвана необходимостью регулирования современной экономики, а также унификацией законодательства в рамках межгосударственных образований.

В Беларуси могут снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при ДТП.

Оксана С емашко, корреспондент: Еще одна новелла – это создание на территории Беларуси филиала юридического лица, иностранного по своему статусу. Это позволит облегчить отношения в рамках Евразийского экономического союза, поскольку сейчас представительства юридического лица в виде филиала невозможно.

В первом чтении рассмотрен и проект о защите животных. Разработчики вскоре его вынесут на общественное обсуждение. После парламентарии готовы внести норму по обязательному либо рекомендательному чипированию домашних животных. Также в законе содержится норма о том, что суды будут принимать решение об изъятии у владельцев опасных собак, которые причинили вред человеку или другим животным. Проектом предлагается ввести ответственность за выгул собак на детских площадках.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предлагаем новый механизм, который будет регулировать эту сферу и не будет допускать недобросовестного содержания животных в домашних условиях, то есть мы обязуем владельцев предоставить такие условия содержания, как необходимое пространство, воздух, свет, количество в движении. Кроме того, обязуем его соблюдать все законодательные акты, которые существуют на сегодняшний момент. Это правила пользования жилыми помещениями, учитывать права и свободные интересы граждан.

Всего в повестке дня – 14 законопроектов. Все они исходят от современных реалий и запросов общества, и нацелены на совершенствование белорусского законодательства.