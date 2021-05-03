«Они нападают, а ответа нет – в ответ улыбка». Как проходят автопробеги под бчб-флагом?
Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Фактически вы участвовали в автопробегах, сталкивались в том числе с теми водителями, людьми, которые использовали бело-красно-белый флаг. Какое у вас отношение складывалось? Я объясню почему. У меня такое впечатление, что люди, которые живут сейчас под государственным флагом, и люди, которые придумали для себя словосочетание «внутренняя миграция» и живут под бело-красно-белым флагом, немного по-другому и менее ожесточенно государственные люди воспринимают ту сторону, чем те, кто живет под бело-красно-белым флагом.
Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:
Совершенно верно. Давайте поймем то, что у нас сейчас происходит война символов. Естественно, у государственников свой символ, у той стороны есть свой символ. В принципе, бело-красно-белый флаг как предмет ничего плохого не несет. Это просто предмет. Но вот тот символизм, что вкладывается в него. Давайте вспомним «Титаник». Никто не знает, что у «Титаника» были корабли-близнецы, никто не знает его водоизмещения, количества пассажиров. Все знают, что «Титаник» утонул, это символ беды. Так и здесь – бело-красно-белый флаг – символ беды, которая пришла на белорусскую землю.
Кирилл Казаков:
Для меня это символ агрессии.
Сергей Рачковский:
В данный момент да. А люди, которые используют, взяли его за символизм.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Символ предательства и разрушения, я считаю.
Сергей Рачковский:
Одним общим словом – беда. Если мы посмотрим на реакцию людей, по опыту участия в пробегах, многие наши участники отмечают, что водители с бело-красно-белой символикой пытаются агрессивно вести себя на дорогах, подрезают, показывают неприличные жесты. Когда в ответ на известный неприличный жест показываешь вот такой, люди теряются и не понимают, что происходит.
Кирилл Казаков:
Потому что ждут агрессии.
Сергей Рачковский:
Да, они нападают, а ответа нет – в ответ улыбка.