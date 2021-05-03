«Они нападают, а ответа нет – в ответ улыбка». Как проходят автопробеги под бчб-флагом?

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Фактически вы участвовали в автопробегах, сталкивались в том числе с теми водителями, людьми, которые использовали бело-красно-белый флаг. Какое у вас отношение складывалось? Я объясню почему. У меня такое впечатление, что люди, которые живут сейчас под государственным флагом, и люди, которые придумали для себя словосочетание «внутренняя миграция» и живут под бело-красно-белым флагом, немного по-другому и менее ожесточенно государственные люди воспринимают ту сторону, чем те, кто живет под бело-красно-белым флагом.