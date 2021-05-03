Лилия Ананич: «Определённая часть наших граждан встала на сторону фашистов. И вот именно бчб-флаг был взят»

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас, принимая закон о недопустимости героизации нацизма, как вы внутри своей депутатской группы или вот этой комиссии, которая занималась в том числе разработкой этих вопросов, как вы для себя складывали: что такое бело-красно-белый флаг и действительно является он нацистской символикой, как многие сейчас говорят?

«Диверсия, не иначе». Ведущая СТВ отправила в Telegram красно-зелёный флаг. И вот что из этого вышло

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мне бы хотелось вернуться к тем кадрам, которые продемонстрировали. Был вопрос – почему вместо нашего государственного флага, который вы хотите увидеть, вам дают картинку бчб-флага? Почему нас хотели обмануть сначала белой ленточкой, а потом, после этой белой ленточки, когда уже народ не понял, куда он пошел, ему вдруг раз и выбросили вот этот флаг. Это протестный флаг, это разрушительный флаг, это флаг, который символизирует все плохое, что было в нашей истории.

Период Великой Отечественной войны страшный для нашей страны. Страшный, потому что не только фашисты (сегодня мы об этом тоже должны говорить), определенная часть – да, незначительная – определенная часть наших граждан встала на сторону фашистов. И вот именно этот бчб-флаг был взят.

Кирилл Казаков:

С помощью нашего коллеги, ведущего СТВ и депутата Палаты представителей, Игоря Александровича Марзалюка, мы нашли в архиве киновидеоматериалов в Дзержинске флаги, которые были вывешены на зданиях 25 марта 1944 года.

Алена Сырова:

В Минске.

Кирилл Казаков:

Это, по сути, конкретно показывает ту историю, что бело-красно-белый флаг был государственным, официальным, как он правильно мог называться?