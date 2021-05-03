Лилия Ананич: «Определённая часть наших граждан встала на сторону фашистов. И вот именно бчб-флаг был взят»
Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас, принимая закон о недопустимости героизации нацизма, как вы внутри своей депутатской группы или вот этой комиссии, которая занималась в том числе разработкой этих вопросов, как вы для себя складывали: что такое бело-красно-белый флаг и действительно является он нацистской символикой, как многие сейчас говорят?
«Диверсия, не иначе». Ведущая СТВ отправила в Telegram красно-зелёный флаг. И вот что из этого вышло
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мне бы хотелось вернуться к тем кадрам, которые продемонстрировали. Был вопрос – почему вместо нашего государственного флага, который вы хотите увидеть, вам дают картинку бчб-флага? Почему нас хотели обмануть сначала белой ленточкой, а потом, после этой белой ленточки, когда уже народ не понял, куда он пошел, ему вдруг раз и выбросили вот этот флаг. Это протестный флаг, это разрушительный флаг, это флаг, который символизирует все плохое, что было в нашей истории.
Период Великой Отечественной войны страшный для нашей страны. Страшный, потому что не только фашисты (сегодня мы об этом тоже должны говорить), определенная часть – да, незначительная – определенная часть наших граждан встала на сторону фашистов. И вот именно этот бчб-флаг был взят.
Кирилл Казаков:
С помощью нашего коллеги, ведущего СТВ и депутата Палаты представителей, Игоря Александровича Марзалюка, мы нашли в архиве киновидеоматериалов в Дзержинске флаги, которые были вывешены на зданиях 25 марта 1944 года.
Алена Сырова:
В Минске.
Кирилл Казаков:
Это, по сути, конкретно показывает ту историю, что бело-красно-белый флаг был государственным, официальным, как он правильно мог называться?
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Полуофициальным.
Кирилл Казаков:
Полуофициальным флагом во время фашистской оккупации. Вот, смотрите, 1944 год 25 марта – это как раз таки День Воли, правда?
Игорь Марзалюк:
Здесь 26-го, потому что 26-го они принимали присягу, а праздновали 25 и 26-го.
Кирилл Казаков:
Вот картинка «Погони». Я понимаю, что и «Погоня», и бело-красно-белый флаг, наверное, с точки зрения историографии имеют право быть.
Игорь Марзалюк: «БНР была политическим проектом, который никогда не был реализован как независимое государство»
Игорь Марзалюк:
Тут есть один очень важный нюанс. Не надо забывать, что 27 июля 1942 года при создании белорусского корпуса «Самоаховы» и создания курсов офицеров «Самоаховы» Вильгельм Кубе утвердил, согласно приложенного образца Ивана Ермаченка, и бело-красно-белый флаг, и специфический вариант «Погони». Плюс там еще было несколько знаков, которые были утверждены. И с той поры, с 1942 года, во время всех праздников эта символика вывешивалась вместе с нацисткой символикой. Это первый момент. И во-вторых, на основании тех утвержденных символов использовалась также в качестве знака отличия военизированных формирований на той стороне.