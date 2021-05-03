Подключён к аппарату ИВЛ. В каком состоянии сейчас находится подросток, которого ударило током в Мстиславле?

Новости Беларуси. В БСМП находится подросток, которого ударило током на рыбалке в Мстиславском районе. У 16-летнего парня ожог 70 % тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Борисов, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Он находится в отделении ожоговой реанимации, его состояние мы сейчас расцениваем как тяжелое, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему проводится все лечение в полном объеме, делается все необходимое.