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Подключён к аппарату ИВЛ. В каком состоянии сейчас находится подросток, которого ударило током в Мстиславле?

03 мая 2021 18:26
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Новости Беларуси. В БСМП находится подросток, которого ударило током на рыбалке в Мстиславском районе. У 16-летнего парня ожог 70 % тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток в Мстиславле получил серьёзную электротравму. Его перевезли в Минск на вертолёте

Подключён к аппарату ИВЛ. В каком состоянии сейчас находится подросток, которого ударило током в Мстиславле?-1

Андрей Борисов, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
Он находится в отделении ожоговой реанимации, его состояние мы сейчас расцениваем как тяжелое, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему проводится все лечение в полном объеме, делается все необходимое.

Подключён к аппарату ИВЛ. В каком состоянии сейчас находится подросток, которого ударило током в Мстиславле?-4

Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре (читайте также).

# Несчастный случай # общество # Андрей Борисов # Фотофакт

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