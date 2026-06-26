ГАИ проводит профилактические мероприятия в рамках акции «Школа дорожной безопасности»

Пока учащиеся на каникулах, сотрудники ГАИ проводят мероприятия в рамках «Школы дорожной безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецком районе инспекторы проверяют детские кресла и соблюдение правил дорожного движения, напоминают водителям, что детей до 12 лет нужно перевозить только в удерживающих устройствах, подобранных по росту и весу. Также ведется профилактика в детских оздоровительных учреждениях.

Игорь Адамович, начальник отделения ГАИ Клецкого РОВД:

На территории Клецкого района имеется один детский оздоровительный лагерь, где в летний период находятся дети. С периодичностью раз в неделю выезжаем в детские оздоровительные лагеря проводим профилактические беседы с демонстрацией спецсредств, что мы используем. Цель посещения детских оздоровительных лагерей – это профилактика детского травматизма. Напоминается детям о правилах нахождения вблизи дороги.

За три года в Клецком районе не было ДТП с детьми, но в целом по области статистика тревожная: за пять месяцев – 20 аварий с их участием, один ребенок погиб. Работа инспекторов и общая бдительность помогут уберечь несовершеннолетних от беды.