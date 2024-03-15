«Радикально трансформирует Конституцию». Вот какие правильные шаги сделал Президент

Петр Петровский, политолог:

Что делает Президент? Президент радикально трансформирует Конституцию. Он выбрасывает эти вложенные в Конституцию 1994 года перестроечные моменты. Первое – это политический момент. Он ликвидирует эту говорилку, пустобрехов в виде Верховного Совета и устанавливает профессиональный парламент двухпалатный. Второй момент – ликвидирует противоречия между ветвями власти. Четкая система управления, чтобы навести порядок в стране, чтобы она соответствовала тому чрезвычайному геополитическому положению. В экономике запрещает продажу земли и устанавливает системообразующую роль, фиксирует государство в экономике. То есть шоковые терапии, всю эту ересь, которую Чубайсы и прочие, отбрасывается. Что у нас получается? У нас уже здесь конкретно. Дальше вспоминаем. Гуманитарное изменение. Это отказ от запрета смертной казни. И все это выносится на референдум. И все это принимается на референдуме. То есть это был сильнейший удар по этим раковым опухолям перестройки.

«Логика Президента фундаментальна». Политолог рассказал о принципах создания Конституции Беларуси – подробности здесь.