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Новости по тегу #Екатерина Лихачева

Новые изменения для ИП. Что нового ждёт в вопросах социальных выплат?
14 января 2026 17:01

Новые изменения для ИП. Что нового ждёт в вопросах социальных выплат?

В Беларуси вступили в силу новации в сфере соцстрахования и пенсионного обеспечения
18 августа 2025 17:18

В Беларуси вступили в силу новации в сфере соцстрахования и пенсионного обеспечения

В Беларуси с 18 августа вступит в силу ряд новшеств для самозанятых, ИП и юрлиц
17 августа 2025 10:48

В Беларуси с 18 августа вступит в силу ряд новшеств для самозанятых, ИП и юрлиц

Новации в соцстраховании и пенсионном обеспечении – рассказываем подробности
16 июля 2025 13:38

Новации в соцстраховании и пенсионном обеспечении – рассказываем подробности

В Беларуси внесён ряд изменений в вопросы соцстрахования и пенсионного обеспечения
14 июля 2025 13:35

В Беларуси внесён ряд изменений в вопросы соцстрахования и пенсионного обеспечения

Фонд социальной защиты населения провёл единый день прямых телефонных линий
19 ноября 2024 17:17

Фонд социальной защиты населения провёл единый день прямых телефонных линий

Ремесленники будут обязаны платить взносы с 1 октября. Узнали точные цифры налога
26 августа 2024 16:58

Ремесленники будут обязаны платить взносы с 1 октября. Узнали точные цифры налога

Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет
12 августа 2024 09:18

Страховой стаж для будущей пенсии увеличат до 20 лет

В Беларуси упрощены правила выдачи больничных листков – узнали о новшествах
08 июля 2024 17:39

В Беларуси упрощены правила выдачи больничных листков – узнали о новшествах

Что изменится в плане уплаты взносов в ФСЗН для предпринимателей – подробно пояснили в Минтруда
06 мая 2024 18:20

Что изменится в плане уплаты взносов в ФСЗН для предпринимателей – подробно пояснили в Минтруда

Когда платить 10% от дохода, когда 20? В Мингорисполкоме рассказали о налоге на профдоход
28 апреля 2023 13:40

Когда платить 10% от дохода, когда 20? В Мингорисполкоме рассказали о налоге на профдоход

Теперь каждый может узнать свой стаж. Минтруда и соцзащиты запустило мобильное приложение «ФСЗН»
17 февраля 2023 08:49

Теперь каждый может узнать свой стаж. Минтруда и соцзащиты запустило мобильное приложение «ФСЗН»