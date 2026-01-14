Новости по тегу #Екатерина Лихачева

Социальная защита для малого бизнеса стала доступнее. Раньше для получения выплат по болезни предпринимателю необходимо было отработать не менее 183 дней в году. Теперь этот временной порог отменен.
Для предпринимателей изменяется порядок уплаты страховых взносов. Те, кто желает в будущем получить достойную пенсию, смогут уже сегодня увеличить ее размер. Кроме того, в стране ужесточили ответственность нанимателей за начисление «серых» выплат.
Одним из главных изменений станет то, что размер платежей теперь будет напрямую зависеть от фактических доходов.
Подписанный Президентом закон, регулирующий вопросы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, предполагает изменения и дополнения в семь законодательных актов.
Соответствующий закон подписал Президент.
Больше всего звонков по новому порядку назначения пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.
Взносы уплачиваются от суммы, установленной ими в доходы, но не ниже, чем из размера минимальной заработной платы.
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