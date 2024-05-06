Минздрав увеличил зарплаты медработникам. Что делают в Беларуси для закрепления кадров в глубинке?

В Беларуси продолжают поддерживать бюджетников. С 1 мая Минздрав увеличил размер доплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий врача общей практики и участковых больниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем белорусских врачей привлекает работа в глубинке и какой рывок совершило здравоохранение в Дубровенском районе, расскажет Александра Ходюкова.

Материальное стимулирование стало еще одним шагом в сторону закрепления кадров в небольших городах и деревнях. С 1 мая в Беларуси увеличили размеры доплат медицинским работникам амбулаторий общей практики, участковых больниц и сестринского ухода с 20 до 40 % базовой ставки. Приятный денежный бонус ожидает и врачей-специалистов. По душе такие изменения хирургу Дубровенской центральной районной больницы Карине Ващиловой.

Карина Ващилова, хирург Дубровенской центральной районной больницы:

Мне нравится здесь работать. У нас сделан ремонт в хирургическом отделении, созданы все условия для лечения и реабилитации пациентов. Хотелось бы сказать большое спасибо государству, что повышает зарплаты медработникам. Это действительно хорошо. Спасибо за то, что предоставляются курсы, выделяют арендное жилье для молодых работников. И это не только общежитие, выделяют также квартиры. Мне, допустим, дали однокомнатную квартиру.

Олеся Томашевич, заместитель главного врача по медицинской части Дубровенской центральной районной больницы:

Молодые специалисты могут совершать карьерный рост в нашей ЦРБ. Им предоставляются не только хорошие условия для работы, но и для повышения своей квалификации. Они проходят курсы как на базе рабочего места, Витебской областной клинической больницы, других наших центрах областных, так и на базе учебных медицинских заведений.