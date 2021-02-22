Что говорят политологи о встрече президентов Беларуси и России в Сочи?

Новости Беларуси. Диалог президентов Беларуси и России продолжился за закрытыми дверями и продлился около часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Доподлинно неизвестно, о чем говорили, но наверняка без обсуждения международной повестки и взаимодействия с некоторыми партнерами не обошлось.