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Что говорят политологи о встрече президентов Беларуси и России в Сочи?

22 февраля 2021 19:04
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Новости Беларуси. Диалог президентов Беларуси и России продолжился за закрытыми дверями и продлился около часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:
Доподлинно неизвестно, о чем говорили, но наверняка без обсуждения международной повестки и взаимодействия с некоторыми партнерами не обошлось.

Что говорят политологи о встрече президентов Беларуси и России в Сочи?-1

Виктор Саевич, магистр политических наук:
Если мы дадим отпор нашим недругам, то и экономика поднимется, и политические отношения выйдут на новый уровень. И народ будет чувствовать себя намного спокойнее, жить более зажиточно и более уверенно в завтрашнем дне.

Что говорят политологи о встрече президентов Беларуси и России в Сочи?-4

Алексей Беляев, политолог:
Все это требует координации позиций. Требует каких-то договоренностей, контактов, которые не всегда могут быть приведены в некую институциональную форму, не всегда могут быть выражены в виде прямых каких-то договоров, подписанных документов. А вот эти личные встречи – это всегда возможность, как говорят, сверить часы, это всегда возможность расставить точки над i, это всегда возможность получить какие-то новые, может быть, непубличные, но очень важные информационные какие-то пакеты друг от друга, что касается глав государств. Поэтому, безусловно, встреча эта была назрелой и необходимой.

Что говорят политологи о встрече президентов Беларуси и России в Сочи?-7

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# Союзное государство # общество # Виктор Саевич # Алексей Беляев # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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