Сотрудничество по разным направлениям. Президенты Беларуси и России рассмотрят вопросы реализации дорожных карт

Новости Беларуси. Союзные программы станут предметом обсуждения на предстоящей встрече президентов Беларуси и России. Она состоится 9 сентября в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги по реализации поставленных задач, работа над которыми длится уже более трех лет.