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Сотрудничество по разным направлениям. Президенты Беларуси и России рассмотрят вопросы реализации дорожных карт

09 сентября 2021 06:49
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Новости Беларуси. Союзные программы станут предметом обсуждения на предстоящей встрече президентов Беларуси и России. Она состоится 9 сентября в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги по реализации поставленных задач, работа над которыми длится уже более трех лет.

Сотрудничество по разным направлениям. Президенты Беларуси и России рассмотрят вопросы реализации дорожных карт-1

За этот период в правительствах выработали более 30 так называемых дорожных карт. Они касаются развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты трансформировались в союзные программы. На данный момент их осталось 28, и настало время их реализации. На встрече главы государств еще раз окончательно рассмотрят и согласуют каждую из них. После чего завершающим этапом станет их подписание на Высшем госсовете. Его заседание запланировано на октябрь-ноябрь.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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