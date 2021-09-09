Сотрудничество по разным направлениям. Президенты Беларуси и России рассмотрят вопросы реализации дорожных карт

Новости Беларуси. Союзные программы станут предметом обсуждения на предстоящей встрече президентов Беларуси и России. Она состоится 9 сентября в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги по реализации поставленных задач, работа над которыми длится уже более трех лет.
За этот период в правительствах выработали более 30 так называемых дорожных карт. Они касаются развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты трансформировались в союзные программы. На данный момент их осталось 28, и настало время их реализации. На встрече главы государств еще раз окончательно рассмотрят и согласуют каждую из них. После чего завершающим этапом станет их подписание на Высшем госсовете. Его заседание запланировано на октябрь-ноябрь.