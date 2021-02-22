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Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о работе над дорожными картами

22 февраля 2021 17:37
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Новости Беларуси. В 2020 году на слуху были дорожные карты – по сути около трех десятков направлений в различных сферах, но прежде всего в экономической и гуманитарной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их важно было пересмотреть, чтобы союзная интеграция реально работала. Не по всем позициям тогда был найден консенсус.

Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о работе над дорожными картами-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из 33 шесть-семь дорожных карт – они сейчас уже, наверное, по-новому называются, ребрендинг провели – всего над которыми наши правительства работают. Все остальные, в принципе, готовы к подписанию. Поэтому план действий есть. Я, конечно, очень благодарен вам за поддержку, которую вы оказываете экономике Беларуси. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер.

Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о работе над дорожными картами-4

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# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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