Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о работе над дорожными картами

Новости Беларуси. В 2020 году на слуху были дорожные карты – по сути около трех десятков направлений в различных сферах, но прежде всего в экономической и гуманитарной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их важно было пересмотреть, чтобы союзная интеграция реально работала. Не по всем позициям тогда был найден консенсус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из 33 шесть-семь дорожных карт – они сейчас уже, наверное, по-новому называются, ребрендинг провели – всего над которыми наши правительства работают. Все остальные, в принципе, готовы к подписанию. Поэтому план действий есть. Я, конечно, очень благодарен вам за поддержку, которую вы оказываете экономике Беларуси. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер.