Что готова предложить Беларуси Амурская область – разбираем визит российской делегации

Беларусь заинтересована в реализации крупных инфраструктурных проектов с Амурской областью. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: активно развивается Благовещенск – значит, и белорусские строители будут востребованы. Подробнее.

В основе любого успешного сотрудничества – продуманная стратегия развития партнерских отношений. А потому в Минск губернатор Василий Орлов приехал вместе с большой делегацией (от чиновников до бизнесменов). И, что важно, с конкретными проектами. В Амурской области России весьма востребована белорусская техника. И не только сельскохозяйственная. Но что касается популярности конкретно этой, судите сами: 40 % тракторов и 25 % комбайнов, работающих в АПК региона, именно нашего производства. Отсюда вырисовывается конкретный проект с большой перспективой.

Василий Орлов, губернатор Амурской области России:

Считаем целесообразным предложить нашим белорусским друзьям мультибрендовый центр такой техники на территории Амурской области. Он мог бы охватить, например, и соседние регионы. У нас миллион 200 тысяч гектаров посевных площадей, серьезные задачи по увеличению производства. И здесь мы тоже готовы поработать с белорусскими предприятиями в части глубокой переработки сельхозпродукции, в сое, в молоко, в добывающей промышленности. Затем деревообработка – пожалуйста, мы тоже открыты для совместных предприятий. Готовы все необходимые меры поддержки со стороны региона предоставить. И в развитие этой темы от нас звучит предложение – какое? Читайте здесь.

Еще одно направление для сотрудничества – логистика. С учетом того, что Амурская область соседствует с Китаем, то партнеры всячески развивают межгосударственную кооперацию. Для этого создавая необходимую в том числе транспортную инфраструктуру – автомобильный и железнодорожный мосты. К в 2025-му в планах достроить канатную дорогу между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Губернатор Амурской области предложил белорусским предприятиям воспользоваться логистическим потенциалом региона.

И это лишь часть тех направлений, по которым могут уже в ближайшее время начать сотрудничать Беларусь и Амурская область. О перспективах и о том базисе, который наработан годами, продолжили говорить и на встрече в правительстве.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

В отношениях был очень успешный 2021 год. И внешний товарооборот между вашим регионом и нашей республикой превысил 100 миллионов. В определенной степени это было связано с большой поставкой карьерных самосвалов марки БЕЛАЗ. Но это не всегда случается в жизни, эти взлеты закономерны. Но в любом случае, есть очень много разных точек соприкосновения, которые позволяли бы нам устойчиво иметь высокий товарооборот.