Сибирская банда разбивает сердца. Где можно побывать на хаски-терапии?

Хаски – неотразимые глазки и главные помощники северян. Эта сибирская банда разбивает сердца. В холодный сезон пушистые, конечно, пободрее. Но за вкусняшки готовы позировать круглый год, рассказали в программе «Путевка BY». У этих собак напрочь отсутствует агрессия. Сторожа из них никакие. Обласкают и встретят любого. А вот няньки и друзья – отличные. Это заложено на генном уровне. Но все зависит от воспитания и дрессировки. Хорошие хозяева – супер-питомцы.

Виктор Ларин, хозяин агроусадьбы:

Интеллект у них замечательный, они готовы выживать в любых условиях. Они из Севера, Сибири, очень выносливые. Если их спустить, могут убежать и не вернуться. У нас вот недавно буквально 2 месяца назад Вилли сотворил побег. 9 часов я его ловил. Нашел в 5 километрах отсюда, в лесу. Вот за счет этой свободы, которая у них заложена в голове, они и бегут в упряжке. Вспомним: лошадка, верблюд, слон. Их все подгоняют с помощью хлыста, палки. Здесь же только голосом. В этом белорусском храме бывал сам Наполеон! История Свято-Воскресенского собора в Борисове – подробности здесь.