Лукашенко: активно развивается Благовещенск – значит, и белорусские строители будут востребованы

Беларусь заинтересована в реализации крупных инфраструктурных проектов с Амурской областью. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году Президент посещал Амурскую область и с тех пор интерес к двустороннему сотрудничеству не угас. Мы видим потенциал в поставках техники (и не только сельскохозяйственной), готовы помочь с развитием инфраструктуры. Намечены перспективы и в части логистики. Это с учетом того, что регион соседствует с Китаем. В Минск приехала большая делегация Амурской области. И не с пустыми руками, а конкретными проектами.