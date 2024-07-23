Лукашенко: активно развивается Благовещенск – значит, и белорусские строители будут востребованы
Беларусь заинтересована в реализации крупных инфраструктурных проектов с Амурской областью. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году Президент посещал Амурскую область и с тех пор интерес к двустороннему сотрудничеству не угас. Мы видим потенциал в поставках техники (и не только сельскохозяйственной), готовы помочь с развитием инфраструктуры. Намечены перспективы и в части логистики. Это с учетом того, что регион соседствует с Китаем. В Минск приехала большая делегация Амурской области. И не с пустыми руками, а конкретными проектами.
Какими именно? Расскажет Виктория Ходосок.
Дальний Восток – самый динамично развивающийся регион России. И сотрудничать с ним, хоть это географически для нас далеко, весьма перспективно. В числе таких партнеров Амурская область, экономика которой ориентирована на внешнюю торговлю. Ее крупнейшие деловые компаньоны – Корея, Монголия и, конечно, Китай, который отлично виден с набережной реки Амур в Благовещенске.
Что готова предложить Беларуси Амурская область – разбираем визит российской делегации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приветствую вас в Минске! Нормально добрались?
Сотрудничают Беларусь и Амурская область не первый год. Но в рабочий процесс все же стоит добавить динамику. Особенно по части торговли. За 2023 год товарооборот составил чуть больше 36,5 миллиона долларов (в истории отношений цифры были и в раза три выше). Большая часть – это белорусский экспорт.
Лукашенко: мы открыты для дальнейшего сотрудничества по самому широкому спектру товаров и услуг. Подробнее.
А способны белорусы на многое. Тем более, что мы заинтересованы не только торговать и обмениваться товарами. Актуален и привлекателен и другой формат сотрудничества: развитие кооперационных связей, локализация производства. Готовы не просто делиться опытом, но и применять его на конкретных объектах. В частности, возможности белорусских строителей россиянам хорошо известны.
Александр Лукашенко:
Сегодня у вас реализуются масштабные инфраструктурные проекты: космодром Восточный, газохимические гиганты – Амурский газохимический комплекс, Амурский газоперерабатывающий завод, комплекс сжижения природного газа. Активно развивается Благовещенск. Как мне рассказывали, только стройплощадка Дальневосточного квартала предусматривает возведение в городе около 334 тысяч квадратных метров жилья. Значит, труд, возможно, и белорусских строителей где-то будет востребован.
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