Губернатор Амурской области предложил белорусским предприятиям воспользоваться логистическим потенциалом региона

Беларусь заинтересована в реализации крупных инфраструктурных проектов с Амурской областью. Об этом заявил глава государства во время переговоров с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вместе с губернатором приехала внушительная делегация и привезли ряд конкретных предложений. Вплоть до того, что Амурская область заинтересована в создании совместных производств со всей необходимой поддержкой со стороны региона и предлагает белорусам строить логистические центры прямо у границ Китая.

Василий Орлов, губернатор Амурской области России:

В Амурской области очень быстрыми темпами, интенсивно развивается газовый кластер, который состоит из двух крупнейших мегапроектов. Это газоперерабатывающий завод «Газпрома» и газохимический комплекс, который реализует компания «Сибур». Газохимический комплекс будет производить полиэтилен и полипропилен, и на базе этих двух предприятий планируется строительство индустриального парка, в который мы также приглашаем белорусских инвесторов. Еще одно направление взаимодействия – логистика. Амурская область находиться на границе с Китайской Народной Республикой. Более того, города Благовещенск и Хэйхэ находятся на двух берегах одной реки Амур, это создает уникальные возможности для кооперации межгосударственной.

У нас по поручению Владимира Владимировича Путина строится конгрессно-выставочный центр, построен международный мост через Амур, автомобильный, планируется строительство еще одного, железнодорожного. Сейчас строится канатная дорога, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ и позволит развивать туристический обмен. Все вместе мы это называем амурским транспортным коридором. И с учетом территории опережающего развития (в перспективе международный ТОР, который будет в предмостовой зоне) мы также предлагаем белорусским инвесторам, предприятиям поработать, представить свою продукцию и воспользоваться этими логистическими возможностями.