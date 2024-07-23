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Сиреневое море! Где можно загадать желание и сделать романтические кадры?

23 июля 2024 14:47
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Сиреневое море! В летний сезон главная фишка – лаванда. Так что можно получить ароматные кадры, рассказали в программе «Путевка BY». 

Сиреневое море! Где можно загадать желание и сделать романтические кадры?-1

Есть и романтическая фотозона. Улыбайтесь и наслаждайтесь каждым мгновением лета.

Там познакомят с традициями разных народов. Рассказываем о необычной агроусадьбе – подробности здесь.

Сиреневое море! Где можно загадать желание и сделать романтические кадры?-4

Апони:
Сейчас мы с вами находимся возле «Убо» – это старое дерево, обтянутое синей тканью. Синий цвет – это цвет Вселенной. Человек мог прийти к этому месту поклониться, помолиться, пообщаться с духами или с предками, но в конце мог загадать одно духовное желание. Шепчем на ленточку духовное желание, выбираем свободное место и завязываем на один узелок.

Подробности в видео.

# Туризм # общество

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