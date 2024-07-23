Сиреневое море! Где можно загадать желание и сделать романтические кадры?

Апони:

Сейчас мы с вами находимся возле «Убо» – это старое дерево, обтянутое синей тканью. Синий цвет – это цвет Вселенной. Человек мог прийти к этому месту поклониться, помолиться, пообщаться с духами или с предками, но в конце мог загадать одно духовное желание. Шепчем на ленточку духовное желание, выбираем свободное место и завязываем на один узелок.

Подробности в видео.