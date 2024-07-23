Там познакомят с традициями разных народов. Рассказываем о необычной агроусадьбе

В деревне Костюки Борисовского района можно совершить захватывающую кругосветку и познакомиться с традициями кочевых народов. Такого в Беларуси вы больше не найдете. Знакомимся с яркой агроусадьбой в программе «Путевка BY».

Лелекай:

Перед вами жилище, которое называется юрта. Приглашаю вас посетить и познакомиться поближе. Есть одно правило важное. Нужно обязательно переступать порог, поэтому прошу. Считается, что под порогом живут души предков, поэтому, когда вы наступаете на порог, вы тем самым их оскорбляете, и из-за этого в древние времена в Монголии могли даже головы лишить. У нас, у славян, тоже порог переступают. Но у нас особенность была. У нас раньше под порогом хоронили. Закапывали прах предков, чтобы его дух оберегал дом от нечистой силы. В этом белорусском храме бывал сам Наполеон! История Свято-Воскресенского собора в Борисове – подробности здесь.