Что было, то было: Вопросы будут решены до конца года/ Погодные аномалии/ Минск глазами вьетнамца

Вопросы будут решены до конца года

Важнейшим политическим и экономическим событием сегодняшнего дня стала встреча президентов России и Беларуси и соответственно премьеров. Надо четко осознавать, что товарооборот между нашими странами в десятки раз выше любого иного экономического партнера. В 2017 году он составил $32,4 млрд., а за январь-июль 2018 года составил $20,4 млрд. В прошлом году на Россию пришлось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных за этот год в Беларусь инвестиций. Потому Президент сделал особый акцент на решение сложных и тяжелых финансовых вопросов, которые завязаны на серьезные денежные потоки. Александр Лукашенко рассчитывает эти и другие накопившиеся вопросы белорусско-российской повестки дня решить до конца нынешнего года.

Владимир Путин отметил: «В правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать. Совсем недавно возникало много споров, скажем, в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над «i» расставить. Поэтому договорились, что встретимся в широком составе. Мы очень рады вас видеть в Сочи, такая возможность у нас сейчас будет».

Погодные аномалии

В этом году погода радует до ужаса. Это я к тому, что неизвестно – хорошо или плохо, когда в конце сентября в Минске до 28 градусов тепла, а предыдущий рекорд этого дня был установлен в 1975 году – 26,5 градусов. Когда это в Краснодаре, как-то привычно, а у нас? А здесь еще и сообщение от метеорологов о том, что вообще через пару десятков лет снежные и морозные зимы в Беларуси уйдут в прошлое, а лето может увеличиться почти наполовину. Начался самый продолжительный за всю историю метеонаблюдений период потепления. Это к тому, что в южных регионах Беларуси и моем родном Бресте не то что арбузы и дыни, персики начнут цвести. И это не шутка, ведь изменение климата реально скажется на сельском хозяйстве. И все же не хочется никаких потрясений даже в погоде. Лично меня на любом жарком курорте хватает только на 10 дней, а потом – к нам, в умеренный белорусский климат, с дождиком и снегом.

Минск глазами вьетнамца

В сети стало популярным видео вьетнамского блогера Kyle Le Dot о его посещении Минска. Парень любит свою страну, путешествует по миру и рассказывает об этом на своем YouTube-канале. У Кайла около 140 тысяч подписчиков. Знакомиться молодому человеку с нашей столицей помогает белорусская Instagram-блоггер Даша. Этот туристический ролик набрал более 35 тысяч просмотров и сотни комментариев, большая часть из которых посвящена привлекательной внешности нашей Дарьи. Ребята ходят по городу и разговаривают на разные темы под восхищенные комментарии относительно зубра, белорусского языка, костелов и спортивных сооружений. Полную версию видео-путешествия вьетнамского блоггера вы можете посмотреть на нашем сайте CTV.BY.

Д.П.

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