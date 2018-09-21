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Владимир Путин – Александру Лукашенко: В сельском хозяйстве, по энергетическим вопросам нужно точки над «i» расставить

21 сентября 2018 14:33
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Новости Беларуси. В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение вопросов белорусско-российской повестки до конца 2018 года

Владимир Путин – Александру Лукашенко: В сельском хозяйстве, по энергетическим вопросам нужно точки над «i» расставить-1

Владимир Путин, президент России:
В правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать. Совсем недавно возникало много споров, скажем, в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над «i» расставить. Поэтому договорились, что встретимся в широком составе. Мы очень рады вас видеть в Сочи, такая возможность у нас сейчас будет. Добро пожаловать.

Владимир Путин – Александру Лукашенко: В сельском хозяйстве, по энергетическим вопросам нужно точки над «i» расставить-4

Ожидается, что также президенты пообщаются в формате «один на один». Среди тем для обсуждения – развитие отношений в сельском хозяйстве, промышленности, проблематика торгово-экономического взаимодействия, нефтегазовый вопрос.

# Беларусь-Россия # Владимир Путин # Фотофакт

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