Владимир Путин – Александру Лукашенко: В сельском хозяйстве, по энергетическим вопросам нужно точки над «i» расставить

Владимир Путин, президент России:

В правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать. Совсем недавно возникало много споров, скажем, в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над «i» расставить. Поэтому договорились, что встретимся в широком составе. Мы очень рады вас видеть в Сочи, такая возможность у нас сейчас будет. Добро пожаловать.