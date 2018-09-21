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Хозяйка кафе пригласила через Твиттер на чашечку кофе Райана Гослинга. И он пришёл

21 сентября 2018 09:09
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В Торонто работает одна небольшая кофейня, и ее хозяйка Жоэль Мюррей обожает Райана Гослинга. В преддверии кинофестиваля, куда должен был приехать ее любимый актер, она устроила небольшой флешмоб. Женщина то и дело оставляла в Твиттере послания кумиру: приглашения на чашечку кофе, которые сопровождались снимками гостей с картонной версией голливудской звезды.

Хозяйка кафе пригласила через Твиттер на чашечку кофе Райана Гослинга. И он пришёл-1

Фото: twitter.com/GrinderCoffeeTO

Однажды она опубликовала маршрут, следуя которому Райан смог бы доехать о кафе от своего отеля. И вот случилось чудо! Спуся десять дней, Гослинг и правда заглянул к ней. Актёр признался, что видел послания Жоэль, но подтолкнула его к поездке мама, которую очень тронула история. Счастью канадки не было предела.

Что мы знаем о Райане Гослинге? (читать далее)

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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