Хозяйка кафе пригласила через Твиттер на чашечку кофе Райана Гослинга. И он пришёл

В Торонто работает одна небольшая кофейня, и ее хозяйка Жоэль Мюррей обожает Райана Гослинга . В преддверии кинофестиваля, куда должен был приехать ее любимый актер, она устроила небольшой флешмоб. Женщина то и дело оставляла в Твиттере послания кумиру: приглашения на чашечку кофе, которые сопровождались снимками гостей с картонной версией голливудской звезды.

Однажды она опубликовала маршрут, следуя которому Райан смог бы доехать о кафе от своего отеля. И вот случилось чудо! Спуся десять дней, Гослинг и правда заглянул к ней. Актёр признался, что видел послания Жоэль, но подтолкнула его к поездке мама, которую очень тронула история. Счастью канадки не было предела.