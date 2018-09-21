Ещё один месяц лета. Метеорологи Беларуси рассчитали, как изменится климат в стране

Новости Беларуси. Снежные и морозные зимы в Беларуси уйдут в прошлое, а лето может увеличиться почти на наполовину. Метеорологи рассчитали, как изменится климат в нашей стране в ближайшие десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их данным с 1989 года начался самый продолжительный за всю историю наблюдений период потепления. Границы климатических зон значительно сдвинулись к северу, а на юге образовалась новая более теплая зона.

Если тенденция сохранится, то уже к середине века температура в Бресте, например, не будет опускаться ниже нуля на протяжении всего года, а продолжительность лета увеличится в среднем на месяц. Это наиболее вероятный сценарий. Однако метеорологи не исключают и другой – более радикальный вариант потепления.

Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменения климата Белгидромета:

Прогноз рассчитан по сценарию «RSP85». Это самый жесткий сценарий, который предусматривает наибольшие амплитуды изменения температур. Согласно ему, у нас к 2050-2059 году изменится продолжительность климатической зимы, то есть периода с температурой воздуха ниже нуля на 21-26 дней по территории всей страны. Исходя из того, что сейчас продолжительность составляет 120-125 дней, то к середине 100-летия зима сохранится и составит около 90-100 дней.