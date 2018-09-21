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Миллиардер и коллекционер: что известно о первом космическом туристе Юсаке Маэдзава. Instagram-обзор страницы японца

21 сентября 2018 14:03
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Новости Японии. На этой неделе стало известно имя первого космического туриста. Им стал 42-летний Юсаку Маэдзава – миллионер из Японии.

Мужчина полетит вокруг Луны на ракете компании Илона Маска SpaceX, которая уже приступила к строительству транспортной системы. Для Маэдзава этот полет будет не просто путешествием в космос, а настоящим арт-проектом.

Полет намечен на ближайшие несколько лет. Путешествие займет в общей сложности около пяти дней.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы решили посмотреть, что публикует на своей странице будущий космический турист и подробнее рассказать о нем – ведь он кроме бизнеса увлекается музыкой, спортом и искусством.

Источник фото: instagram.com/yusaku2020

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, полетевшим на Луну (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Юсаку Маэдзава # Фотофакт

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