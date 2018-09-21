Прямой эфир

Встреча премьер-министров Беларуси и России прошла в Сочи

21 сентября 2018 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 сентября пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, глава белорусского государства с рабочим визитом находится в Сочи.

Встреча премьер-министров Беларуси и России прошла в Сочи-1

Уже состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России, на которой главы правительств сверили позиции двух стран. Что же касается предстоящего общения лидеров государств, ожидается, что речь пойдет о накопившихся вопросах.

Встреча премьер-министров Беларуси и России прошла в Сочи-4

Президенты пообщаются также в формате «один на один». Среди тем для обсуждения – развитие отношений в сельском хозяйстве, промышленности, проблематика торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничество в нефте-газовой сфере.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне
20 сентября 2018 18:05

21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне

Беларусь и Китай стали «железными братьями». Александр Лукашенко об отношениях двух стран
20 сентября 2018 10:35

Беларусь и Китай стали «железными братьями». Александр Лукашенко об отношениях двух стран

Виталия Вовка представили коллективу Витебского облисполкома
19 сентября 2018 11:03

Виталия Вовка представили коллективу Витебского облисполкома