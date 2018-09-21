Встреча премьер-министров Беларуси и России прошла в Сочи

Новости Беларуси. 21 сентября пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, глава белорусского государства с рабочим визитом находится в Сочи.

Уже состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России, на которой главы правительств сверили позиции двух стран. Что же касается предстоящего общения лидеров государств, ожидается, что речь пойдет о накопившихся вопросах.