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23-летняя Вероника Дидусенко из Киева стала «Мисс Украина». 10 фото красавицы

21 сентября 2018 10:10
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Новости Украины. Двадцатого сентября стало известно имя обладательницы титула «Мисс Украина-2018».

Победительницей стала Вероника Дидусенко. Девушка из Киева, ей 23 года.

Титул дает девушке возможность представить Украину на конкурсе «Мисс мира», который состоится в декабре в Китае.

Кроме традиционных дефиле девушки также отвечали на каверзные вопросы, с которыми Вероника успешно справилась.

23-летняя Вероника Дидусенко из Киева стала «Мисс Украина». 10 фото красавицы-1

Фото: instagram.com/veronika_didusenko

Девушка уже окончила гуманитарный лицей им. Тараса Шевченко, а затем получила степень бакалавра в Киевском национальном университете. Ее специальностью стала математика.

Кроме учебы Вероника занимается благотворительностью – поддержкой талантливых детей, модельным бизнесом и любит путешествовать. В этом ей помогает и знание языков – английского, французского и испанского.

Мы собрали 10 фото красавицы, которая завоевала титул «Мисс Украина».

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# Мисс мира # калейдоскоп # Вероника Дидусенко # Фотофакт

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