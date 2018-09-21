23-летняя Вероника Дидусенко из Киева стала «Мисс Украина». 10 фото красавицы

Кроме традиционных дефиле девушки также отвечали на каверзные вопросы, с которыми Вероника успешно справилась.

Титул дает девушке возможность представить Украину на конкурсе «Мисс мира», который состоится в декабре в Китае.

Победительницей стала Вероника Дидусенко. Девушка из Киева, ей 23 года.

Девушка уже окончила гуманитарный лицей им. Тараса Шевченко, а затем получила степень бакалавра в Киевском национальном университете. Ее специальностью стала математика.

Кроме учебы Вероника занимается благотворительностью – поддержкой талантливых детей, модельным бизнесом и любит путешествовать. В этом ей помогает и знание языков – английского, французского и испанского.

Мы собрали 10 фото красавицы, которая завоевала титул «Мисс Украина».